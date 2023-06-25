Путин не простит: Пригожина могут убить в Беларуси, – СМИ

Глава наемников будет в опасности даже после отъезда из России после соглашения с Александром Лукашенко. По словам экспертов в США, Путин стал слабым после попытки военного переворота не только в глазах врагов, но также военных и простых жителей.

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Президент России Владимир Путин может отдать команду устранить главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Попытка уезда в Беларусь не поможет ему скрыться, считают опрошенные каналом CNN американские эксперты.

По словам аналитиков, опасность для главы наемников после соглашения с белорусским диктатором Александром Лукашенко не миновала.

"Путин не прощает предателей. Даже если он скажет: "Пригожин, иди в Беларусь", он все равно для него предатель. Я думаю, Путин этого никогда не простит", — сказала бывший глава московского бюро CNN, эксперт по России Джилл Догерти.

Как отмечает Догерти, возможно, Пригожина все же убьют в Беларуси, но это сложная дилемма для Москвы. Пока у главы ЧВК "Вагнер" есть даже малейшая поддержка, он представляет угрозу, где бы он ни находился.

В США считают, что у Путина полно собственных проблем. После попытки военного переворота он выглядит слабым не только в глазах врагов и остального мира, но и для российских военных и простых жителей РФ.

"В Москве могут найтись радикальные скептики, которые захотят подорвать позиции Путина. Если бы я была российским президентом, я бы беспокоилась о тех людях на улицах Ростова, которые приветствуют "вагнеровцев", — сказала Догерти.

Напомним, что в Институте изучения войны ранее говорили о ликвидации ЧВК "Вагнер" как независимого военного субъекта после мирового соглашения Пригожина с Лукашенко.

В Москве решили закрыть уголовное дело против лидера ЧВК "Вагнер" после его "уезда в Беларусь". А власти США решили отменить санкции против наемников ЧВК "Вагнер" за их "золотой бизнес в Африке".