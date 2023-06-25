Путін не пробачить: Пригожина можуть убити в Білорусі, — ЗМІ

Глава найманців буде в небезпеці навіть після від'їзду з Росії після угоди з Олександром Лукашенком. За словами експертів у США, Путін став слабким після спроби військового перевороту не тільки в очах ворогів, а й військових і простих жителів.

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Президент Росії Володимир Путін може віддати команду усунути главу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Спроба виїзду в Білорусь не допоможе йому сховатися, вважають опитані каналом CNN американські експерти.

За словами аналітиків, небезпека для глави найманців після угоди з білоруським диктатором Олександром Лукашенком не минула.

"Путін не прощає зрадників. Навіть якщо він скаже: "Пригожин, іди в Білорусь", він все одно для нього зрадник. Я думаю, Путін цього ніколи не пробачить", — сказала колишній глава московського бюро CNN, експерт з Росії Джилл Догерті.

Як зазначає Догерті, можливо, Пригожина вб'ють у Білорусі, але це складна дилема для Москви. Поки у глави ПВК "Вагнер" є навіть найменша підтримка, він становить загрозу, де б він не перебував.

У США вважають, що у Путіна повно власних проблем. Після спроби військового перевороту він виглядає слабким не тільки в очах ворогів і решти світу, а й для російських військових і простих жителів РФ.

"У Москві можуть знайтися радикальні скептики, які захочуть підірвати позиції Путіна. Якби я була російським президентом, я б турбувалася про тих людей на вулицях Ростова, які вітають "вагнерівців", — сказала Догерті.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни раніше говорили про ліквідацію ПВК "Вагнер" як незалежного військового суб'єкта після мирової угоди Пригожина з Лукашенком.

У Москві вирішили закрити кримінальну справу проти лідера ПВК "Вагнер" після його "виїзду в Білорусь". А влада США вирішила скасувати санкції проти найманців ПВК "Вагнер" за їхній "золотий бізнес в Африці".