Шойгу виграв: у ISW з'ясували, як заколот Пригожина розвалив ПВК "Вагнер"

Євгену Пригожину довелося укласти угоду з Олександром Лукашенком в обмін на зняття звинувачень у держзраді. Тепер частина угруповання підпорядковуватиметься Міноборони РФ, як давно бажав його глава Сергій Шойгу.

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Мирова угода з главою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним за посередництва білоруського лідера Олександра Лукашенка може усунути групу бойовиків як незалежний військовий суб'єкт. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 24 червня.

"Угода позбавляє Пригожина контролю над ПВК "Вагнер" в обмін на зняття кримінальних звинувачень у заколоті та державній зраді. Угода, якщо її оформлять у Кремлі, підпорядкує частину угруповання Міноборони Росії, як давно бажав міністр оборони Сергій Шойгу", — зазначили аналітики.

Залишається незрозумілим, як саме в Кремлі визначать роль "вагнерівців". Можливо, вони зможуть підписувати контракти з Міноборони або демобілізуватися. Другий варіант небезпечний для внутрішньої безпеки в Росії.

Найманців можуть відправити в Білорусь або розгорнути їхні бази за кордоном для підтримки військових операцій в Африці або на Близькому Сході, ідеться в доповіді.

"До кінця поки незрозуміло, чи будуть "вагнерівці" добровільно співпрацювати з Міноборони Росії, чи служитимуть разом", — констатували в ISW.

Збройне повстання Пригожина не вплинуло на окупаційне угруповання росіян в Україні, але продемонструвало відсутність у Росії резервів у тилу. Міноборони РФ звинуватило Пригожина в тому, що він надав українським силам можливості почати наступ на Бахмутському напрямку, зазначили фахівці.

"У російських сил не вистачає резервів у багатьох тилових районах. Спроба заколоту напевно погіршить моральний дух російських загарбників в Україні. Усе це може бути використано українськими військами для коригування спроб прориву російської оборони", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що російські Telegram-канали нещодавно підрахували кількість загиблих через спробу військового перевороту в РФ. За версією каналу Readovka, у зіткненнях із найманцями загинуло 15 кадрових військових.

Американські ЗМІ писали, що розвідка США заздалегідь знала про підготовку глави найманців ПВК "Вагнер" до здійснення спроби заколоту.