Військовий заколот Пригожина: російські ЗМІ підрахували кількість загиблих військових ЗС РФ

За інформацією російських ЗМІ, було знищено в повному складі екіпажі літака Іл-18 і ударного вертольота Ка-52 "Алігатор".

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Російські Telegram-канали провели підрахунок загиблих унаслідок заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і його найманців російських військових.

За інформацією російського Telegram-каналу Readovka від 24 червня, у бойових зіткненнях з найманцями Пригожина загинуло 15 військовослужбовців ЗС РФ. Зазначається, що це бойові льотчики.

"У момент найсерйознішої ескалації було збито борт Іл-18, на якому перебувало щонайменше восьмеро осіб. Крім того, сьогодні було знищено ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" — екіпаж загинув у повному складі. Ці військовослужбовці були вірними своїй присязі до кінця", — повідомляє видання.

Зазначимо, що Міністерство оборони Російської Федерації поки що не давало жодних офіційних коментарів щодо втрат під час бойового зіткнення.

Заколот ПВК "Вагнер" у РФ

Нагадаємо, що в ніч на 23 червня керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗС РФ обстріляли місце розташування "вагнерівців". Після цього рада командирів ПВК "Вагнер" ухвалила рішення повстати проти військового керівництва ЗС РФ.

У ніч на 24 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон РФ і почали заходити на територію Ростова-на-Дону.

25 червня мер Москви Сергій Собянін оголосив 26 червня в Москві неробочим днем через військовий заколот керівника вагнерівців Пригожина.

Впродовж цілого дня бойових дій ПВК "Вагнер" у Ростові та Воронезькій області колони російських найманців передумали їхати на Москву, щоб не проливати кров росіян.