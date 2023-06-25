Военный мятеж Пригожина: российские СМИ подсчитали число погибших военных ВС РФ

По информации российских СМИ, были уничтожены в полном составе экипажи самолета Ил-18 и ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Related video

Российские Telegram-каналы провели подсчет погибших вследствие мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников российских военных.

По информации российского Telegram-канала Readovka, в боевых столкновениях с наемниками Пригожина погибло 15 военнослужащих ВС РФ. Отмечается, что это боевые летчики.

"В момент самой серьезной эскалации был сбит борт Ил-18, на котором находились не менее восьми человек. Кроме того, сегодня был уничтожен ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" — экипаж погиб в полном составе. Эти военнослужащие были верными своей присяге до конца", — сообщает издание.

Отметим, что Министерство обороны Российской Федерации пока не давало никаких официальных комментариев о потерях в ходе боевого столкновения.

Мятеж ЧВК "Вагнер" в РФ

Напомним, что под ночь на 23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ обстреляли место расположения "вагнеровцев". После этого совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение восстать против военного руководства ВС РФ.

В ночь на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу РФ и теперь заходят на территорию Ростова-на-Дону.

25 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня в Москве нерабочим днем из-за военного мятежа руководителя вагнеровцев Пригожина.

Спустя целый день боевых действий ЧВК "Вагнер" а Ростове и Воронежской области, колонны российских наемников ЧВК "Вагнер" передумали ехать на Москву, чтобы не проливать кровь россиян.