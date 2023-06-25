Шойгу выиграл: в ISW выяснили, как мятеж Пригожина развалил ЧВК "Вагнер"

Евгению Пригожину пришлось заключить сделку с Александром Лукашенко в обмен на снятие обвинений в госизмене. Теперь часть группировки будет подчиняться Минобороны РФ, как давно желал его глава Сергей Шойгу.

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Мировое соглашение с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным при посредничестве белорусского лидера Александра Лукашенко может устранить группу боевиков как независимый военный субъект. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 24 июня.

"Сделка лишает Пригожина контроля над ЧВК "Вагнер" в обмен на снятие уголовных обвинений в мятеже и государственной измене. Соглашение, если его оформят в Кремле, подчинит часть группировки Минобороны России, как давно желал министр обороны Сергей Шойгу", — отметили аналитики.

Остается неясным, как именно в Кремле определят роль "вагнеровцев". Возможно, они смогут подписывать контракты с Минобороны или демобилизоваться. Второй вариант опасен для внутренней безопасности в России.

Наемников могут отправить в Беларусь или развернуть их базы за границей для поддержки военных операций в Африке или на Ближнем Востоке, сказано в докладе.

"До конца пока неясно, будут ли "вагнеровцы" добровольно сотрудничать с Минобороны России, или служить вместе", — констатировали в ISW.

Вооруженное восстание Пригожина не повлияло на оккупационную группировку россиян в Украине, но продемонстрировало отсутствие у России резервов в тылу. Минобороны РФ обвинило Пригожина в том, что он предоставил украинским силам возможности начать наступление на Бахмутском направлении, заметили специалисты.

"У российских сил не хватает резервов во многих тыловых районах. Попытка мятежа наверняка ухудшит моральный дух российских захватчиков в Украине. Все это может быть использовано украинскими войсками для корректировки попыток прорыва российской обороны", — заключается в отчете.

Напомним, что российские Telegram-каналы недавно подсчитали число погибших из-за попытки военного переворота в РФ. По версии канала Readovka, в боестолкновениях с наемниками погибло 15 кадровых военных.

Американские СМИ писали, что разведка США заранее знала о подготовке главы наемников ЧВК "Вагнер" к осуществлению попытки мятежа.