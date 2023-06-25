Врал о дефиците снарядов: разведка США заранее знала о перевороте Пригожина, — CNN

Представители американской и западных ведомств уже видели признаки того, что глава ЧВК "Вагнер" готовится к бунту в РФ. Лидеров Конгресса США отдельно информировали о накоплении боеприпасов и наращивании военной техники вблизи территории России.

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Представители разведки США знали о том, что глава наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готов бросить вызов президенту России Владимиру Путину и готовился к этому продолжительное время. Об этом 25 июня сообщает издание CNN со ссылкой на источники.

По информации источников издания, сотрудники американской разведки информировали лидеров Конгресса США о перемещениях наемников ЧВК "Вагнер" и наращивании военной техники вблизи территории России еще в начале недели.

Также источники убеждены, что заявления лидера вагнеровцев о нехватке оружия и боеприпасов были преднамеренным обманом в адрес российского военного руководства, чтобы заложить основу для фундамента предстоящего на тот момент плана о силовой смене военного руководства в России.

Издание отмечает, что "все происходило очень быстро", в связи с чем было непросто разобраться насколько серьезной может быть угроза для российских военных, куда Пригожин может направить своих наемников и какие цели он будет преследовать.

Мятеж Пригожина в России

Напомним, вечером 23 июня, глава ЧВК "Вагнер" заявил о том, что планирует свергнуть военное руководство РФ, в связи с тем, что, по его словам, ВС РФ с тыла ударили ракетами по базе "вагнеровцев".

24 июня президент России Владимир Путин выступил с экстренным заявлением в связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер". Глава Кремля назвал действия Пригожина предательством родины в военное время, а действия ЧВК "Вагнер" классифицировал как вооруженный мятеж.

24 июня стало известно, что военная группировка ЧВК "Вагнер" захватила контроль над всеми военными объектами Воронежа. Также появилась информация, будто 180 российских военнослужащих и сотрудников силовых структур сдались наемникам без боя.