ЧВК "Вагнер" захватила контроль над всеми военными объектами Воронежа, — Reuters

Наемники под руководством Евгения Пригожина входят в российские города. В СМИ появились фотографии российских военнослужащих, которые якобы сдались без боя в Воронежской области.

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Бойцы ЧВК "Вагнер" захватили контроль над всеми военными объектами в Воронеже. Об этом пишет международное агентство Reuters, ссылаясь на источник в российской "службе безопасности", вероятно, ФСБ.

Журналисты отмечают, что не смогли подтвердить слова источника о ситуации в Воронеже. Однако ранее экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин заявил, будто "вагнеровцы" вошли в город без сопротивления. Telegram-канал AP Wagner, который связывают с ЧВК "Вагнер", также написал о захвате военных объектов.

Еще один российский Telegram-канал заявил, что 180 российских военнослужащих и сотрудников силовых структур сложили оружие и сдались ЧВК "Вагнер" без боя в Воронежской области. В доказательство опубликованы фотографии, якобы сделанные на пограничном переходе Бугаевка, на кадрах можно заметить мужчин в форме ВС РФ и людей с нашивками "Вагнера".

Российские военные на пограничном переходе Бугаевка Фото: Telegram Российские военные на пограничном переходе Бугаевка Фото: Telegram

Глава организации Евгений Пригожин эту информацию пока не комментировал, хотя утром 23 июня заявил, что его бойцы взяли под контроль штаб Южного военного округа ВС РФ в Ростове. Кроме того, по его словам, ЧВК "Вагнера" захватили местный военный аэродром, чтобы предотвратить удары авиации.

Утром 24 июня появилась информация, что военная техника ЧВК "Вагнер" движется на Москву через Воронежскую область. Очевидцы заметили колонну длиной в несколько километров, а российские силовики ввели режим контртерористической операции.