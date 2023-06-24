Колонна военной техники ЧВК "Вагнер" движется из Воронежа на Москву (видео)

Грузовики, вездеходы, бронемобили и другой транспорт растянулся на несколько километров по трассе М-4, власти посоветовали россиянам пока не выезжать на нее.

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Утром 24 июня колонна техники ЧВК "Вагнер" выдвинулась из Воронежа в сторону Москвы. Об этом сообщают россияне в социальных сетях и подтверждает правительство Воронежской области.

На видеороликах, опубликованных, в сети, можно заметить военные грузовики и бронемобили, а также гражданские вездеходы, легковые автомобили, фургоны-"буханки", едущие по дороге. Как утверждают очевидцы — это колонна ЧВК "Вагнер", и она растянулась на несколько километров.

В правительстве подтвердили, что колонна военной техники движется по федеральной трассе М-4 "Дон", хотя не уточнили, кому именно она принадлежит. Власти попросили жителей региона не выезжать на дорогу и не пользоваться транспортными средствами.

"Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области", — отметили в правительстве.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пишет, что проводит совещания с силовыми структурами по ситуации в регионе и принимает "необходимые меры". В частности, власти приняли решение отменить все массовые мероприятия в области на ближайшее время.

Национальный антитеррористический комитет России объявил в Воронежской области режим контртеррористической операции, передает российское агентство "ТАСС". Аналогичный режим ввели также в Москве и Московской области.

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ обстреляли позиции "вагнеровцев" в тылу ракетами. Вскоре он же объявил, что наемники решили восстать против руководства Минобороны России.

Утром 24 июня появилась информация, что вооруженные люди окружили административные здания в Ростове-на-Дону, в том числе штаб Южного военного округа ВС РФ. Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" сбили два вертолета.