Колона військової техніки ПВК "Вагнер" рухається з Воронежа на Москву (відео)

Вантажівки, всюдиходи, бронемобілі та інший транспорт розтягнувся на кілька кілометрів трасою М-4, влада порадила росіянам поки що не виїжджати на неї.

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Вранці 24 червня колона техніки ПВК "Вагнер" висунулася з Воронежа в бік Москви. Про це повідомляють росіяни в соціальних мережах і підтверджує уряд Воронезької області.

На відеороликах, опублікованих у мережі, можна помітити військові вантажівки і бронемобілі, а також цивільні всюдиходи, легкові автомобілі, фургони-"буханки", які їдуть дорогою. Як стверджують очевидці — це колона ПВК "Вагнер", і вона розтягнулася на кілька кілометрів.

В уряді підтвердили, що колона військової техніки рухається федеральною трасою М-4 "Дон", хоча не уточнили, кому саме вона належить. Влада попросила жителів регіону не виїжджати на дорогу і не користуватися транспортними засобами.

"Ситуація перебуває під контролем. Силові структури регіону проводять усі необхідні заходи для гарантування безпеки жителів області", — зазначили в уряді.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв пише, що проводить наради із силовими структурами щодо ситуації в регіоні та вживає "необхідних заходів". Зокрема, влада ухвалила рішення скасувати всі масові заходи в області на найближчий час.

Національний антитерористичний комітет Росії оголосив у Воронезькій області режим контртерористичної операції, передає російське агентство"ТАСС". Аналогічний режим ввели також у Москві та Московській області.

23 червня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗС РФ обстріляли позиції "вагнерівців" у тилу ракетами. Незабаром він же оголосив, що найманці вирішили повстати проти керівництва Міноборони Росії.

Вранці 24 червня з'явилася інформація, що озброєні люди оточили адміністративні будівлі в Ростові-на-Дону, зокрема штаб Південного військового округу ЗС РФ. Євген Пригожин заявив, що бійці ПВК "Вагнер" збили два вертольоти.