ПВК "Вагнер" захопила контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа, — Reuters

Найманці під керівництвом Євгена Пригожина входять у російські міста. У ЗМІ з'явилися фотографії російських військовослужбовців, які нібито здалися без бою у Воронезькій області.

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Бійці ПВК "Вагнер" захопили контроль над усіма військовими об'єктами у Воронежі. Про це пише міжнародне агентство Reuters, посилаючись на джерело в російській "службі безпеки", ймовірно, ФСБ.

Журналісти зазначають, що не змогли підтвердити слова джерела про ситуацію у Воронежі. Однак раніше ексофіцер ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, нібито "вагнерівці" увійшли в місто без опору. Telegram-канал AP Wagner, який пов'язують із ПВК "Вагнер", також написав про захоплення військових об'єктів.

Ще один російський Telegram-канал заявив, що 180 російських військовослужбовців і співробітників силових структур склали зброю і здалися ПВК "Вагнер" без бою у Воронезькій області. На доказ опубліковано фотографії, нібито зроблені на прикордонному переході Бугаївка, на кадрах можна помітити чоловіків у формі ЗС РФ і людей із нашивками "Вагнера".

Російські військові на прикордонному переході Бугаївка Фото: Telegram Російські військові на прикордонному переході Бугаївка Фото: Telegram

Глава організації Євген Пригожин цієї інформації поки що не коментував, хоча вранці 23 червня заявив, що його бійці взяли під контроль штаб Південного військового округу ЗС РФ у Ростові. Крім того, за його словами, ПВК "Вагнера" захопили місцевий військовий аеродром, щоб запобігти ударам авіації.

Уранці 24 червня з'явилася інформація, що військова техніка ПВК "Вагнер" рухається на Москву через Воронезьку область. Очевидці помітили колону завдовжки в кілька кілометрів, а російські силовики ввели режим контртерористичної операції.