Де зараз Пригожин: літаки глави ПВК "Вагнер" помітили в Петербурзі та Москві, — "Гаюн"

На думку білоруських спостерігачів, можливо, Пригожин не прилетів до Білорусі на своїх літаках. Існують інші варіанти: він міг прибути регулярним рейсом до Мінська або приїхати автомобілем.

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Власник російської приватної військової компанії ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зник після спроби збройного заколоту в Росії. Про це 26 червня повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

При цьому в соціальних мережах стверджують, що Пригожин перебуває в Білорусі. Однак фактичне місцеперебування Пригожина залишається невідомим, хоча його два літаки були помічені на території Росії.

Перший, бізнес-джет BAe 125-800B (RA-02731), перебуває в Москві з 22 червня.

Фото: Flightradar24

Другий, основний літак Embraer Legacy 600 (RA-02795), учора летів із Петербурга на південь Росії та повернувся пізно ввечері.

Фото: Flightradar24

Білоруські спостерігачі припустили, що Пригожин прибув до Білорусі не своїми літаками. Залишаються інші варіанти: прилетів регулярним рейсом до Мінська, прилетів на Ан-124, що мало ймовірно, або приїхав автомобілем.

Нагадаємо, що 26 червня Євген Пригожин уперше прокоментував спробу військового заколоту в Росії. Під час бесіди з журналістами керівник ПВК зазначив, що результат був "нормальним", оскільки дії найманців "підняли настрій усіх".

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість у тому, що спроба військового заколоту, пов'язана з Пригожиним, є лише одним із безлічі подібних інцидентів, які можуть статися в Росії.

Нагадаємо також, що 25 червня Дмитро Пєсков, прессекретар Кремля, оголосив про припинення кримінальної справи проти Євгена Пригожина і його намір "піти в Білорусь". Він також заявив, що члени найманського угруповання ПВК "Вагнер" не будуть піддаватися переслідуванням.