Где сейчас Пригожин: самолеты главы ЧВК "Вагнер" заметили в Петербурге и Москве, — "Гаюн"

По мнению белорусских наблюдателей, возможно, Пригожин не прилетел в Беларусь на своих самолетах. Существуют иные варианты: он мог прибыть регулярным рейсом в Минск или приехать на автомобиле.

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Владелец российской частной военной компании ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин исчез после попытки вооруженного мятежа в России. Об этом 26 июня сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

При этом в социальных сетях утверждают, что Пригожин находится в Беларуси. Однако фактическое местонахождение Пригожина остается неизвестным, хотя его два самолета были замечены на территории России.

Первый, бизнес-джет BAe 125-800B (RA-02731), находится в Москве с 22 июня.

Фото: Flightradar24

Второй, основной самолет Embraer Legacy 600 (RA-02795), вчера летел из Петербурга на юг России и вернулся поздно вечером.

Фото: Flightradar24

Белорусские наблюдатели предположили, что Пригожин прибыл в Беларусь не своими самолетами. Остаются иные варианты: прилетел регулярным рейсом в Минск, прилетел на Ан-124, что мало вероятно, или приехал автомобилем.

Напомним, что 26 июня Евгений Пригожин впервые прокомментировал попытку военного мятежа в России. В ходе беседы с журналистами руководитель ЧВК отметил, что результат был "нормальным", поскольку действия наемников "подняли настроение всех".

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал уверенность в том, что попытка военного мятежа, связанная с Пригожиным, является лишь одним из множества подобных инцидентов, которые могут произойти в России.

Напомним также, что 25 июня Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, объявил о прекращении уголовного дела против Евгения Пригожина и его намерении "уйти в Беларусь". Он также заявил, что члены наемнической группировки ЧВК "Вагнер" не будут подвергаться преследованиям.