Если окажется в цивилизованной стране: США будут добиваться выдачи Пригожина (видео)

По словам Джон Кирби США ничего не известно о местонахождении Пригожина и большей части войск Вагнера.

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США будут добиваться выдачи главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина. Но если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции, Беларусь к ним не относится, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер во время брифинга для прессы, который транслировался на YouTube.

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Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина военным преступником, сообщало ранее издание Голос Америки.

"Пригожин, по моему мнению, является военным преступником. Возможно, это не очень уместно говорить мне как судье до получения всех доказательств. Но думаю, что сейчас у нас есть достаточно доказательств, чтобы я так считал", — заявил Гарланд на слушаниях в Юридическом комитете Сената США.

В тоже время журналисты CNN утверждают, что российские спецслужбы расследуют причастность западных спецслужб к событиям, развернувшимся в России в субботу. На пресс-конференции Лаврова спросили, были ли западные или украинские спецслужбы причастны к мятежу во главе с главой Вагнера Евгением Пригожиным. Он сказал, что сбором этой информации занимаются компетентные структуры в России.

Москва часто обвиняет иностранное вмешательство в ее внутренние дела.

При этом, представитель Белого дома отрицает причастность США к мятежу Вагнера, пишет Sky News. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США, сказал, что США не причастны к мятежу.

Также господин Кирби заявил, что США не знают параметров сделки между Владимиром Путиным и главой группы Вагнера Евгением Пригожиным.

По его словам, США также ничего не известно о местонахождении Пригожина и большей части войск Вагнера.

Что известно о мятеже ПВК "Вагнер"

Пригожин в пятницу обвинил российских военных в нападении на лагерь Вагнера и убийстве "огромного количества" его людей. Он пообещал применить силу в ответ, намекнув, что его силы "уничтожат" любое сопротивление, включая блокпосты и самолеты.

К субботе Пригожин объявил, что разворачивает свои войска после марша на Москву вскоре после того, как белорусское правительство заявило, что президент Александр Лукашенко достиг с ним соглашения о прекращении наступления. Пригожин сказал, что этот шаг был осуществлен в соответствии с неустановленным планом и имел целью избежать кровопролития со стороны России.

26 июня Фокус писал о том, что Путин впервые высказался о мятеже и обвинил Пригожина в "потере адекватности". Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором прокомментировал события военного мятежа, организованного главой частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Напомним, 26 июня белорусские наблюдатели из группы "Беларускі Гаюн" заявили, что Евгений Пригожин исчез после попытки вооруженного мятежа в России, оставив свои самолеты в стране.