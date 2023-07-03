Анонсував нові "перемоги": Пригожин записав перше звернення після "відходу" в Білорусь

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що йому і його угрупованню необхідна підтримка для нових перемог і боротьби зі зрадниками.

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У понеділок, 3 липня, Євген Пригожин, ватажок приватної військової компанії "Вагнер", уперше за тиждень записав аудіозвернення, у якому він звернувся з проханням про підтримку. Звернення було опубліковано в пропагандистському Telegram-каналі Grey Zone.

Пригожин у своєму зверненні згадав про минулу подію, відому як "марш справедливості", що була пов'язана з заколотом і майже привела його до Москви.

"Сьогодні нам як ніколи потрібна ваша підтримка. Дякую вам за це. Я хочу, щоб ви розуміли — наш "марш справедливості" був націлений на боротьбу зі зрадниками і мобілізацію нашого суспільства. І думаю, що багато чого з цього нам вдалося", — заявив він.

У своєму зверненні Пригожин також заявив про майбутні "наступні перемоги на фронті" своїх терористів, однак не розкрив своїх подальших планів і місцезнаходження ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, розвідка США знала про плани глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влаштувати військовий заколот у Росії, але приховувала розвіддані від своїх союзників.

Ми також писали про те, що США вели переговори з Москвою під час військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Зокрема йшлося про збереження життів дипломатів зі США, як того вимагають міжнародні норми.