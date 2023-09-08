Арест за оскорбление военных. Зачем в Раде готовят такую статью и кто защитит гражданских

Украинские нардепы предлагают арестовывать, штрафовать и привлекать к общественным работам за оскорбление военных. Ответные меры защиты для обычных людей пока не придумали, а в соцсетях регулярно можно увидеть явные превышения полномочий военкомов и силовиков. Адвокаты говорят, что защитить интересы гражданских в таких делах мизерные.

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Народные депутаты хотят усилить правовую защиту военнослужащих, изменив Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП). За оскорбление, унижение или приставание к военным предлагают штрафовать на сумму от 3400 до 5100 гривен и арест до 15 суток.

Также за подобные деяния украинцев хотят привлекать к общественным работам на срок от 50 до 60 часов, исправительным работам на срок от 1 до 2 месяцев и с отчислением 20% заработка, или общественно-полезным работам на срок от 240 до 360 дней.

Действие документа распространяется на следующие категории военнослужащих:

Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины,

Главного управления разведки Министерства обороны Украины,

Службы внешней разведки,

Службы безопасности Украины,

Управления государственной охраны,

Государственной специальной службы транспорта,

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,

Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Главный автор законопроекта, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский в общении с Фокусом уточнил, что нормы законопроекта коснутся всех военнослужащих, в том числе сотрудников ТЦК.

"Военные за свои противоправные действия несут ответственность согласно дисциплинарному уставу", — коротко пояснил он.

По оценке главы парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса, данный законопроект №10014 нужно доработать. Документ явно не учитывает все юридические проблемы и последствия.

Ответные меры защиты по усилению ответственности за оскорбление военкомами и полицейскими гражданских, пока, в законопроекте не предлагают, сказал он Фокусу.

Власти защищают сотрудников ТЦК?

В КУоАП уже прописана норма, защищающая полицию и, возможно, военных от неправомерных действий гражданских. За неисполнение законных требований полицейских можно получить штрафы, говорит Фокусу адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев.

В реальности, защитить интересы гражданских от правонарушений военных и правоохранителей крайне небольшие, отмечает он.

"Статья, усиливающая наказание за оскорбление военнослужащих, безусловно, касается защиты сотрудников ТЦК. Тем, кто на фронте не до оскорблений. Законодательство Украины будет защищать военкомов, которые позволяют себе неправомерные действия на улицах", — пояснил юрист.

Леонтьев предполагает, что желание властей оградить военных от оскорблений и возмущений граждан, появилось после новостей о Романе Заволоке, фитнес-тренере и блогере из Полтавы. Во время конфликта с сотрудниками ТЦК на улице он оскорбил одного из военных и плюнул в его сторону.

"Военные не должны иметь какую-то дополнительную защитную статью. Если хулиган ведет себя по отношению к ним неподобающим образом, есть право на необходимую самооборону, аналогичный ответ или вызвать полицию", — прокомментировал адвокат.

Фокус ранее подробно разбирал юридические нюансы в оскорблении военных, сотрудников ТЦК и полицейских. В Уголовном кодексе Украины есть статья 296, предусматривающая тюремный срок за хулиганство.

Военкомы также могут вручать повестки во дворах частных домов и в квартирах. Для этого им нужно представиться и показать документы, подтверждающие их официальный статус и полномочия на вручение повестки.