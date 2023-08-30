Плевался в сотрудников ТЦК: у Зеленского рассказали, что ждет фитнес-тренера из Полтавы (видео)

По словам представителя президента Федора Вениславского, поведение полтавчанина по отношению к военнослужащим было сознательной провокацией. Нардеп не исключает, что фитнес-тренеру грозит уголовная ответственность.

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Народный депутат и представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский прокомментировал ситуацию с жителем Полтавы Романом Заволокой, который оскорбил сотрудников Территориального центра комплектования. Об этом шла речь в эфире канала "Киев 24" 29 августа.

По мнению Федора Вениславского, поведение полтавчанина по отношению к людям в военной форме было сознательной провокацией. Он подчеркнул, что конфликт не был связан с вручением повестки.

Вениславский также отметил, что Роман Заволока уже был замешан в подобных инцидентах и выкладывал в сеть соответствующие видеоролики.

По мнению нардепа, правоохранителям стоит изучить контент, который публикует нарушитель. В частности, необходимо оценить, насколько часто его видео с оскорблениями военных появляются в российском информационном пространстве.

"Если имеет место системная такая деятельность, то я думаю, речь идет уже не об административной, а о более жесткой ответственности", — заявил Вениславский.

По словам представителя президента, Романа Заволоку может ожидать проверка Нацполиции или СБУ.

"Я вам точно обещаю, что эта ситуация будет на контроле, и этот человек точно понесет наказание в случае наличия состава преступления", — заключил Федор Вениславский.

Скандал в Полтаве: что известно

Напомним, 29 августа в социальных сетях начало распространяться видео, на котором фитнес тренер Роман Заволока вступил в конфликт с сотрудниками ТЦК. Он оскорбил одного из военных, нецензурно высказался, а также плюнул в его сторону.

Как выяснили журналисты, сотрудник военкомата Александр Мацько, который подвергся нападкам со стороны блогера, пошел на войну в 2014 году. Во время боевых действий на Харьковском направлении он подорвался на мине, получив контузию, ожоги и повреждения ног. После этого военный был переведен в ТЦК.

По инциденту с Романом Заволокой следственное подразделение полиции вместе с Полтавской окружной прокуратуры открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). На данный момент рассматривается вопрос о сообщении лицу о подозрении.