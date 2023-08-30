Плювався у співробітників ТЦК: у Зеленського розповіли, що чекає на фітнес-тренера з Полтави (відео)

За словами представника президента Федора Веніславського, поведінка полтавчанина щодо військовослужбовців була свідомою провокацією. Нардеп не виключає, що фітнес-тренеру загрожує кримінальна відповідальність.

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Народний депутат і представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський прокоментував ситуацію з жителем Полтави Романом Заволокою, який образив співробітників Територіального центру комплектування. Про це йшлося в ефірі каналу "Київ 24" 29 серпня.

На думку Федора Веніславського, поведінка полтавчанина щодо людей у військовій формі була свідомою провокацією. Він підкреслив, що конфлікт не був пов'язаний із врученням повістки.

Веніславський також зазначив, що Роман Заволока вже був замішаний у подібних інцидентах і викладав у мережу відповідні відеоролики.

На думку нардепа, правоохоронцям варто вивчити контент, який публікує порушник. Зокрема, необхідно оцінити, наскільки часто його відео з образами військових з'являються в російському інформаційному просторі.

"Якщо має місце системна така діяльність, то я думаю, йдеться вже не про адміністративну, а про більш жорстку відповідальність", — заявив Веніславський.

За словами представника президента, на Романа Заволоку може очікувати перевірка Нацполіції або СБУ.

"Я вам точно обіцяю, що ця ситуація буде на контролі, і ця людина точно понесе покарання в разі наявності складу злочину", — підсумував Федір Веніславський.

Скандал у Полтаві: що відомо

Нагадаємо, 29 серпня в соціальних мережах почало поширюватися відео, на якому фітнес тренер Роман Заволока вступив у конфлікт зі співробітниками ТЦК. Він образив одного з військових, нецензурно висловився, а також плюнув у його бік.

Як з'ясували журналісти, співробітник військкомату Олександр Мацько, який зазнав нападок з боку блогера, пішов на війну у 2014 році. Під час бойових дій на Харківському напрямку він підірвався на міні, діставши контузію, опіки та пошкодження ніг. Після цього військовий був переведений у ТЦК.

За інцидентом із Романом Заволокою слідчий підрозділ поліції разом із Полтавською окружною прокуратурою відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство). Наразі розглядається питання про повідомлення особі про підозру.