Мобилизация в Украине: могут ли представители ТЦК зайти в квартиру, чтобы вручить повестку

Работники военкоматов имеют право войти в помещение, просто предупредив о своих планах. В то же время граждане могут требовать от представителей ТЦК предоставить официальные документы, подтверждающие статус и полномочия для вручения повестки.

Related video

В Украине продолжается мобилизации в ряды ВСУ вследствие вторжения России. Для того, чтобы привлечь военнообязанных мужчин в ряды ВСУ, им вручают повестки. Мужчины имеют право отказаться от повестки, но при этом должны быть готовы ответить перед законом за свой поступок. О том, разрешено ли военкомам действовать на частной территории, например заходить в квартиры, говорится в материале "РБК-Украина".

Адвокат Екатерина Анищенко подробно объяснила детали вручения повестки на частной территории, при этом подчеркнула, что это — законно. По ее словам, украинское законодательство позволяет представителям ТЦК действовать во дворе и в квартире: "представители военного комиссариата и полиции имеют на это законное право".

При этом напомнила, что представители власти должны соблюдать права и свободы гражданина. Прежде всего, они должны представиться и показать документы. Документы не любые, а только те, которые подтверждают их официальный статус и полномочия на вручение повестки. После этого должны попросить разрешения зайти на частную территорию или предупредить, что собираются это сделать.

Анищенко признает, что граждане могут не согласиться впустить работников ТЦК и могут даже возмутиться. Также могут отказаться ставить подписи о получении повестки. Поэтому важно помнить о своих правах по закону и обязательно требовать официальные документы.

Что касается отказа подтверждать получение повестки подписью, то это вовсе не означает, что ее не вручили, и человек не имеет никаких обязательств. "Официальные документы, такие как повестки, имеют юридическую силу, и отказ от их подписи не освобождает вас от возможных последствий, — отметила Анищенко

Мобилизация в Украине: детали

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября 2023 года. При этом военное командование объяснило, что продолжаются мобилизационные мероприятия в ряды ВСУ — набирают людей разных военных специальностей, которые будут защищать государство от нашествия ВС РФ.

Работники ТК и СП приглашают граждан для обновления данных для воинского учета и прохождения комиссии. Также они уточнили, какие именно категории мужчин хотели бы увидеть.

Напоминаем, правоохранители взялись наводить порядок в структурах ТЦК и в военно-врачебных комиссиях. Например, разоблачили группу злоумышленников, которые действовали на Волыни и в Черновицкой и Днепропетровской областях. Стало известно, что желающие уклониться от призыва платили от 9000 грн до 1500 долл., чтобы получить фальшивые справки. Кроме того, на Житомирщине за аналогичные услуги требовали от 2500 до 5000 долл. Оплатив эти средства, граждане получали возможность сняться с учета военкомата и выехать за границу. При этом украинская власть заверила, что отыщет и накажет подобных беглецов.