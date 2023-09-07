Мобилизация: Минздрав и правоохранители проверят решение ВВК об ограниченной годности, — Ляшко

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в первую очередь будут проверены те ВВК, где был принят высокий процент решений о непригодности. Сейчас ведомство разрабатывает алгоритм.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко 7 сентября заявил, что Министерство здравоохранения и правоохранительные органы проверят выданные после начала полномасштабного вторжения решения ВВК об ограниченной годности к военной службе, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым был предоставлен статус ограниченно годных", — сказал он.

Ляшко отметил, что "уже было открыто большое количество уголовных дел". По его словам, проверят прежде всего те ВВК, где были выявлены "проблемы". Проверке будут подлежать и медучреждения, где был принят высокий процент решений о непригодности.

"Мы проверим те ВВК, где были выявлены проблемы, проверим медучреждения, где был принят высокий процент решений о непригодности. Сейчас разрабатываем алгоритм", — сказал он.

Министр подчеркнул, что недавно утвержденные изменения критериев годности к военной службе приведут к тому, что "человек был непригоден, а стал пригоден".

"Все изменения касаются категории "непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное", — подчеркнул Виктор Ляшко, но не назвал сроков пересмотра таких решений ВВК.

Что этому предшествовало проверкам ВЛК

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по итогам проверки системы военно-врачебных комиссий (ВВК). По итогам заседания решили провести проверку всех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе с 24 февраля 2022 года.

Напомним, 7 сентября Фокус писал, что в Украине продолжается проверка всех решений военно-врачебной комиссии (ВВК) об инвалидности и непригодности к военной службе, выданных в течение полномасштабной войны с РФ. Адвокатесса Марина Бекало рассказала, какое наказание грозит уклонистам.

Кроме того, 1 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что проверка ВВК будет проходить в течение двух-трех недель. Ее цель — разоблачить медиков, которые выдавали военнообязанным фейковые справки о непригодности, и их "клиентов".