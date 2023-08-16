Признали годным, но есть проблемы со здоровьем: как обжаловать решение ВВК

По словам адвоката Андрея Карпенко, обжаловать решение медкомиссии можно либо в досудебном порядке через ВВК высшего уровня, либо через суд.

Related video

Если военно-врачебная комиссия (ВВК) признала мужчину годным к службе, но семейный врач обнаружил проблемы со здоровьем, есть возможность обжаловать заключение. Об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко на портале B2B Consult.

По словам адвоката, процедура обжалования может быть досудебной и судебной. Решение региональных медкомиссий может быть обжаловано в Центральной ВВК Минобороны Украины (ЦВВК) или через суд.

Досудебный порядок обжалования

Чтобы оспорить решение медкомиссии, нужно обратиться в ВВК высшего уровня или ЦВВК. Заявление должно включать все имеющиеся документы, выданные ВВК, решение которой пересматривается. Также нужно указать причину обжалования.

Адвокат подчеркнул, что заключение о пригодности бывших военнослужащих в период их фактического освобождения из армии может принимать или пересматривать исключительно ЦВВК.

Судебная процедура обжалования

Мужчина может подать иск в административный суд по своему месту жительства или по местонахождению ответчика. Иск может быть подан в пределах срока обращения в административный суд, которые составляет шесть месяцев с момента обнаружения нарушения.

Если истец прибегал к досудебному порядку разрешения или закон предусматривает обязательность этого процесса, то срок для обращения в административный суд составляет три месяца.

Как отмечает адвокат, суд вправе проверить законность заключения ВВК только в рамках соблюдения процедуры принятия этого заключения. Суды не являются специализированными учреждениями в медицинской сфере и поэтому оценка основательности заключения ВВК выходит за границы их полномочий.

"Суд в рамках рассмотрения дела не вправе давать собственную оценку на предмет наличия оснований для признания истца пригодным к военной службе", — подчеркнул Андрей Карпенко.

Напомним, 16 августа адвокат по медицинскому праву Юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алла Цымановская рассказала, что именно должны исследовать врачи комиссий и можно ли призывникам обжаловать их решение в досудебном порядке.

Ранее, 14 августа, Владимир Зеленский оценил работу военно-врачебных комиссий (ВВК) и анонсировал решение существующих проблем. По словам президента, военные командиры должны заниматься войной, а не бюрократией.