Визнали придатним, але є проблеми зі здоров'ям: як оскаржити рішення ВЛК

За словами адвоката Андрія Карпенка, оскаржити рішення медкомісії можна або в досудовому порядку через ВЛК вищого рівня, або через суд.

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Якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала чоловіка придатним до служби, але сімейний лікар виявив проблеми зі здоров'ям, є можливість оскаржити висновок. Про це розповів адвокат Андрій Карпенко на порталі B2B Consult.

За словами адвоката, процедура оскарження може бути досудовою та судовою. Рішення регіональних медкомісій може бути оскаржено до Центральної ВЛК Міноборони України (ЦВВК) або через суд.

Досудовий порядок оскарження

Щоб оскаржити рішення медкомісії, потрібно звернутися до ВЛК вищого рівня або ЦВВК. Заява має містити всі наявні документи, видані ВВК, рішення якої переглядається. Також потрібно вказати причину оскарження.

Адвокат наголосив, що висновок про придатність колишніх військовослужбовців у період їхнього фактичного звільнення з армії може ухвалювати або переглядати виключно ЦВВК.

Судова процедура оскарження

Чоловік може подати позов до адміністративного суду за своїм місцем проживання або за місцезнаходженням відповідача. Позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, який становить шість місяців з моменту виявлення порушення.

Якщо позивач вдавався до досудового порядку вирішення або закон передбачає обов'язковість цього процесу, то строк для звернення до адміністративного суду становить три місяці.

Як зазначає адвокат, суд вправі перевірити законність висновку ЛКК лише в межах дотримання процедури ухвалення цього висновку. Суди не є спеціалізованими установами в медичній сфері і тому оцінка обґрунтованості висновку ЛКК виходить за межі їхніх повноважень.

"Суд у межах розгляду справи не має права давати власну оцінку щодо наявності підстав для визнання позивача придатним до військової служби", — наголосив Андрій Карпенко.

Нагадаємо, 16 серпня адвокатка з медичного права Юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська розповіла, що саме мають досліджувати лікарі комісій і чи можна призовникам оскаржити їхнє рішення в досудовому порядку.

Раніше, 14 серпня, Володимир Зеленський оцінив роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) і анонсував розв'язання наявних проблем. За словами президента, військові командири мають займатися війною, а не бюрократією.