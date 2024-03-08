Нападение с топорами на работников ТЦК на Буковине: мужчин задержала полиция

По данным правоохранителей, 28-летний и 43-летний жители села Плоска нанесли телесные повреждения работнику ТЦК, а также повредили автомобиль.

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Полиция задержала двоих граждан, которые напали с топорами на сотрудников Территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК) в селе Плоска Черновицкой области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области 8 марта.

Как отмечают в полиции, 28-летний и 43-летний жители Вижницкого района приехали в контрольно-пропускной пункт, спровоцировали конфликт, нанесли телесные повреждения работнику ТЦК, а также повредили автомобиль.

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По информации правоохранителей, в селе Плоска Вижницкого района возле КПП "Горлеча" водитель "ВАЗ-2121" наехал на 41-летнего работника ТЦК. Позже он и еще один мужчина нанесли удары сотруднику ТЦК обухом топора.

Сообщается, что работник ТЦК получил телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. Задержанные также повредили лобовое стекло и боковые окна автомобиля сотрудников ТЦК.

Полиция задержала мужчин в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Нападение на сотрудников ТЦК в Плоске: что известно

Напомним, 7 марта в социальных сетях появился ролик, на котором двое мужчин с топорами напали на группу людей в военной форме. Сообщалось, что инцидент произошел в отдаленном районе Черновицкой области, недалеко от границы с Румынией.

На видео двое мужчин в военной форме, а также граждане, которых назвали сотрудниками ТЦК и СП, ведут диалог с мужчиной на лошади. У того был в руках топор. За происходящим наблюдала другая группа людей с автоматами в военной форме и представители полиции.

Позже в кадре появился желтый автомобиль, который сбил одного из мужчин в форме. Из авто вышел еще один мужчина, который напал на людей и повредил транспортное средство.

Нападение с топорами на работников ТЦК в Черновицкой области

Ранее, 6 февраля, в Черновицкой области, в поселке Путила, правоохранители задержали автомобиль, под сидением которого скрывался мужчина. Водитель авто, по предварительной информации, занимался незаконной переправкой граждан в Румынию