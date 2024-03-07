"Она меня душит": в Харькове подрались депутат горсовета и помощник нардепа, – соцсети (видео)

Участники конфликта являются фигурантами журналистского расследования о продаже зарядных станций для электрокаров в Крым и Россию. По данным СМИ, они также состоят в отношениях и проживают вместе.

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В сети появились кадры, на которых, как утверждается, запечатлена драка депутата Харьковского горсовета от "Слуги народа" Алины Мустафаевой с помощником депутата Верховной Рады от той же политсилы Александра Куницкого Дмитрием Никоновым. Соответствующие видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На видео Мустафаева пытается душить Никонова автомобильным ремнем, а тот зовет на помощь. Кроме того, женщина требует отдать ей телефон, в то время как мужчина говорит, что это "телефон компании".

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"Помогите, она меня душит", — говорит на видео помощник нардепа.

Позже Никонов вышел из машины, с трудом пытаясь держать равновесие. Когда именно снят ролик, неизвестно.

В Харькове произашел конфликт между депутатом и помощником нардепа

На момент публикации новости ни Мустафаева, ни Никонов никак не прокомментировали случившееся в своих социальных сетях.

Портал "Телеграф" пишет со ссылкой на местные СМИ, что участник и участница конфликта якобы живут вместе и состоят в отношениях, а возможной причиной драки мог стать бытовой конфликт.

Отметим, что в 2021 году Мустафаева была кандидатом в меры Харькова. По данным "Опоры", за период с 6 августа по 4 сентября 2021 года она потратила наибольшую сумму среди других харьковских кандидатов в мэры на рекламу в Facebook и Instagram.

Напомним, 6 марта "Схемы" опубликовали расследование о продаже зарядных станций для электрокаров, произведенные харьковским заводом Autoenterprise, в Крым и Россию. По информации журналистов, в продвижении оборудования на рынок оккупантов участвовали Мустафаева и Никонов.

Ранее, в июне 2021 года в полиции сообщали, что Никонов выстрелил из спецсредства для отстрела резиновых пуль в человека и ранил его в ногу. По версии потерпевшего, помощник нардепа начал вести себя агрессивно после того, как он отказался переставлять машину.

Сам нардеп Куницкий в октябре 2023 года был уличен в том, что вместе с депутатом Артемом Дмитруком напал на мужчину в Киеве. В марте 2022 года экс-нардеп Борислав Береза также сообщил, что Куницкого задержали и передали сотрудникам СБУ из-за видеосъемки на блокпосту.