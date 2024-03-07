"Вона мене душить": у Харкові побилися депутатка міськради і помічник нардепа, — соцмережі (відео)

Учасники конфлікту є фігурантами журналістського розслідування про продаж зарядних станцій для електрокарів у Крим і Росію. За даними ЗМІ, вони також перебувають у стосунках і проживають разом.

Related video

У мережі з'явилися кадри, на яких, як стверджується, зафіксовано бійку депутатки Харківської міськради від "Слуги народу" Аліни Мустафаєвої з помічником депутата Верховної Ради від тієї самої політсили Олександра Куницького Дмитром Ніконовим. Відповідні відео опублікували місцеві Telegram-канали.

На відео Мустафаєва намагається душити Ніконова автомобільним ременем, а той кличе на допомогу. Крім того, жінка вимагає віддати їй телефон, тоді як чоловік каже, що це "телефон компанії".

Важливо

Ударила в обличчя: на Закарпатті жінка травмувала прикордонницю

"Допоможіть, вона мене душить", — говорить на відео помічник нардепа.

Пізніше Ніконов вийшов з машини, насилу намагаючись тримати рівновагу. Коли саме знято ролик, невідомо.

У Харкові стався конфлікт між депутатом і помічником нардепа

На момент публікації новини ні Мустафаєва, ні Ніконов жодним чином не прокоментували те, що трапилося, у своїх соціальних мережах.

Портал "Телеграф" пише з посиланням на місцеві ЗМІ, що учасник і учасниця конфлікту нібито живуть разом і перебувають у стосунках, а можливою причиною бійки міг стати побутовий конфлікт.

Зазначимо, що 2021 року Мустафаєва була кандидаткою в мери Харкова. За даними "Опори", за період із 6 серпня до 4 вересня 2021 року вона витратила найбільшу суму серед інших харківських кандидатів у мери на рекламу в Facebook та Instagram.

Нагадаємо, 6 березня "Схеми" опублікували розслідування про продаж зарядних станцій для електрокарів, які були виготовлені харківським заводом Autoenterprise, у Крим і Росію. За інформацією журналістів, у просуванні обладнання на ринок окупантів брали участь Мустафаєва та Ніконов.

Раніше, у червні 2021 року в поліції повідомляли, що Ніконов вистрілив зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у людину і поранив її в ногу. За версією потерпілого, помічник нардепа почав поводитися агресивно після того, як він відмовився переставляти машину.

Сам нардеп Куницький у жовтні 2023 року був викритий у тому, що разом із депутатом Артемом Дмитруком напав на чоловіка в Києві. У березні 2022 року екснардеп Борислав Береза також повідомив, що Куницького затримали і передали співробітникам СБУ через відеозйомку на блокпосту.