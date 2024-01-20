Ударила в обличчя: на Закарпатті жінка травмувала прикордонницю

Подружжя відмовилося надавати автомобіль для огляду, намагалося втекти та напало на прикордонників, розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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На одному із контрольних постів Закарпаття подружжя напало на прикордонників. Про це повідомили в пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

На одному із контрольних постів водій автомобіля Mitsubishi відмовився надати авто для огляду прикордонному наряду Мукачівського загону. Натомість чоловік, з яким була його дружина, двоє дітей та ще одна родичка подружжя, покинули місце події на великій швидкості. Проте вже за декілька хвилин прикордонники наздогнали втікачів.

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"У ході спілкування із затриманими, дружина водія завдала удару в обличчя прикордонниці, яка перебувала у складі прикордонного наряду та документувала правопорушення", — йдеться у повідомленні.

Тоді як чоловік нападав на іншого прикордонника. Під час з'ясування обставин правопорушення подружжя погрожувало та нецензурно говорило в бік співробітників прикордонної служби, зокрема й у присутності своїх дітей.

Прикордонники з'ясували, що чоловік неодноразово потрапляв у поле зору оперативників Мукачівського прикордонного загону, а саме як особа, що причетна до протиправної діяльності. Стосовно подружжя було складено протоколи про вчинення адмінправопорушення через відмову виконувати законні вимоги прикордонного наряду.

Також прикордонники направили повідомлення до Нацполіції через виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Крім цього, буде направлено повідомлення до служби у справах дітей, Виноградівської і Берегівської міських рад та Берегівського райвідділу поліції за виявлення ознак правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей".

Своєю чергою прикордонницю, яку вдарила жінка, з травмами госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, 4 січня прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що на кордоні фіксувалася більша кількість випадків щодо підробки документів військовозобов'язаними чоловіками, які намагалися виїхати з України. У результаті прикордонники посилили перевірки громадян.