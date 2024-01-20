Ударила в лицо: на Закарпатье женщина травмировала пограничника

Супруги отказались предоставлять автомобиль для осмотра, пытались убежать и напали на пограничников, рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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На одном из контрольных постов Закарпатья супруги напали на пограничников. Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

На одном из контрольных постов водитель автомобиля Mitsubishi отказался предоставить авто для осмотра пограничному наряду Мукачевского отряда. Зато мужчина, с которым была его жена, двое детей и еще одна родственница супругов, покинули место происшествия на большой скорости. Однако уже через несколько минут пограничники догнали беглецов.

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"В ходе общения с задержанными, жена водителя нанесла удар в лицо пограничнику, которая находилась в составе пограничного наряда и документировала правонарушения", — говорится в сообщении.

Тогда как мужчина нападал на другого пограничника. Во время выяснения обстоятельств правонарушения супруги угрожали и нецензурно говорили в сторону сотрудников пограничной службы, в том числе и в присутствии своих детей.

Пограничники выяснили, что мужчина неоднократно попадал в поле зрения оперативников Мукачевского пограничного отряда, а именно как лицо, причастное к противоправной деятельности. В отношении супругов были составлены протоколы о совершении админправонарушения из-за отказа выполнять законные требования пограничного наряда.

Также пограничники направили сообщение в Нацполицию из-за выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Кроме этого, будет направлено сообщение в службу по делам детей, Виноградовского и Береговского городских советов и Береговского райотдела полиции за выявление признаков правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

В свою очередь пограничник, которую ударила женщина, с травмами госпитализировали в больницу.

Напомним, 4 января пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что на границе фиксировалось большее количество случаев по подделке документов военнообязанными мужчинами, которые пытались выехать из Украины. В результате пограничники усилили проверки граждан.