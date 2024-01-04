Нужны документы от ТЦК: пограничники объяснили усиление контроля на границе

По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, пограничники сохраняют за собой право проверять необходимые документы в полной объеме. Это соответствует нормам закона.

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В последнее время на границе фиксируется увеличение случаев, когда мужчины призывного возраста используют поддельные документы, пытаясь покинуть Украину. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал об этом более подробно.

По его словам, колоссальное количество нарушений привело к тому, что проверки ужесточились и это соответствует нормам закона и правилам пересечения границы.

Помимо поддельных документов мужчины могут также говорить о том, что едут перевозить грузы, пассажиров или за гуманитарными товарами, однако позже удается этот миф развенчать, говорит представитель ГПСУ.

"Уже во время тщательной проверки мы можем выяснить, что мужчины едут совсем с другой целью, а не определенной в правилах. И на основании изучения либо документов, либо цели поездки пограничники в праве отказать человеку в пересечении границы", — заявил Андрей Демченко.

Отдельно в пограничной службе рассказали, что пограничники могут попросить у мужчин военнообязанного возраста документы с территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Связано это с тем, что границу могут пересекать ряд категорий военнообязанных мужчин, которые не подлежат призыву по мобилизации или же имеют специальную отсрочку.

"Поэтому пограничники могут проверять документы с ТЦК, которые фиксируют тот факт, что им предоставлена отсрочка", — подытожил Андрей Демченко.

Напомним, 31 декабря сообщалось, что пограничники могут требовать у многодетных мужчин справку от ТЦК. По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, пограничники уже неоднократно сталкивались с подделкой документов о многодетности, поэтому инспекторы могут требовать на границе дополнительные подтверждения права на отсрочку.