Пограничники могут требовать у многодетных мужчин справку от ТЦК, – ГПСУ

По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, пограничники уже неоднократно сталкивались с подделкой документов о многодетности, поэтому инспекторы могут требовать на границе дополнительные подтверждения права на отсрочку.

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Сотрудники Государственной службы Украины (ГПСУ) могут требовать у мужчин, имеющих право покидать страну, документы от Территориального центра комплектации и социальной поддержки, подтверждающие право на отсрочку. Об этом сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Суспільному".

Демченко отметил, что мужчинам, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации.

По словам представителя ГПСУ, пограничники уже неоднократно сталкивались с подделкой документов о многодетности, в связи с чем инспекторы могут проверять документы, подтверждающие право на отсрочку.

"Это может быть выписка из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке или запись об отсрочке в военноучетных документах", — объяснил Демченко.

Пересечение границы для мужчин: изменились ли правила

Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения, что из Украины якобы не выпускают граждан с третьей группой инвалидности и сопровождающих, если у них нет с собой документов из ТЦК.

Центр противодействия дезинформации сообщил, что данная информация не соответствует действительности. В ведомстве также отправили запрос в ГПСУ, чтобы уточнить подробности касательно ситуации на границе.

Центр противодействия дезинформации опровергл фейк, что некоторых украинцев не пропускают на границе Фото: Скриншот

В свою очередь спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" заявил, что правила пересечения границы не менялись. Он подчеркнул, что пограничники тщательно изучают документы, подтверждающие право выезд из страны.

В комментарии "ВВС Украина" Андрей Демченко также уточнил, что в связи с учащением случаев подделок документов, пограничный контроль может по своему усмотрению запросить дополнительные военно-учетные документы от ТЦК, подтверждающие факт отсрочки.