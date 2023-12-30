"Изменений нет": в ГПСУ опровергли фейк, что некоторых украинцев не пропускают на границе

По словам спикера пограничного ведомства Андрея Демченко, слухи о запрете на выезд людям с инвалидностью 3-й группы не соответствуют действительности.

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По сети распространяют информацию о том, что некоторых мужчин якобы перестали пропускать через границу без соответствующих документов. Фокус собрал все, что об этом известно.

В опубликованных в соцсетях сообщениях увидеть жалобы пользователей на то, что из Украины якобы не пропускают лиц с третьей группой инвалидности и сопровождающих, если у них нет с собой военно-учетных документов.

В сети распространяют фейк о том, что некоторых мужчин перестали пропускать на границе Фото: Скриншот В сети распространяют фейк о том, что некоторых мужчин перестали пропускать на границе Фото: Скриншот

Также есть утверждения о том, что выезжающих украинцев по системе "Шлях" начали сильнее проверять и контролируют все необходимые документы.

Проблемы с выездом: комментарий ЦПД

В Центре противодействия дезинформации написали, что опубликованная информация не соответствует действительности и призвали доверять исключительно официальным источникам.

"Видим ваши комментарии, поэтому еще раз подали запрос в ГПСУ, чтобы уточнили все детали по ситуации на границах. Ждем повторно на их ответ", — добавили в ЦПД.

В сети распространяют фейк о том, что некоторых мужчин перестали пропускать на границе Фото: ЦПД

Проблемы с выездом: позиция ГПСУ

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии изданию "Украинская правда" заявил, что правила пересечения границы для людей, которые имеют инвалидность 3-й группы не менялись, поэтому не нужно доверять слухам, которые распространяются по сети.

"Изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства", — заявил Андрей Демченко.

Отдельно представитель пограничной службы отметил, что с начала 2023 года в выезде отказали 50 тысячам граждан, которые не попадали под правила. Также было разоблачено не менее 3 тысяч поддельных документов.

"Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые бы давали основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство. К тому же мы часто видим, как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы, следуя, к примеру, с другой целью, или используя поддельные или фиктивные документы", — продолжил Андрей Демченко.

Напомним, 29 декабря сообщалось, что украинец нашел способ сбежать от мобилизации, но все пошло не по плану. Мужчина спланировал выехать за границу через пункт пропуска на Волыни. Благодаря интернету и "магии" фотошопа он сделал себе документ, который "освобождает" от призыва.