Украинец нашел способ сбежать от мобилизации, но все пошло не по плану: что произошло

Мужчина спланировал выехать за границу через пункт пропуска на Волыни. Благодаря интернету и "магии" фотошопа он сделал себе документ, который "освобождает" от призыва.

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В Украине осудили мужчину, который сам наделил себя отсрочкой от мобилизации. Об этом известно из приговора Владимир-Волынского городского суда Волынской области от 22 декабря.

В начале ноября 29-летний украинец решил подделать документ, чтобы "иметь право" выехать за границу. Для этого он выбрал удостоверение об отсрочке от призыва.

Мужчина загрузил из интернета фото бланка такого удостоверения и с помощью фотошопа заполнил все поля своими данными. "Документ" давал ему отсрочку от мобилизации на полгода.

Сделанное в редакторе удостоверение уклонист распечатал на цветном принтере. С ним и настоящим паспортом он надеялся выехать из Украины.

14 ноября украинец уже проходил пограничный контроль в пункте "Устилуг" на Волыни. Он предоставил работникам ГПСУ свое фальшивое удостоверение, но вместо другой страны оказался на скамье подсудимых.

Мужчина "беспрекословно" признал свою вину и согласился с фактами, которые привело обвинение. Он согласился на вынесение приговора без судебного заседания и его присутствия.

Суд наказал украинца сразу по нескольким статьям:

подделка официального документа;

использование заведомо поддельного документа.

В общем уклониста обязали уплатить 4 250 гривен штрафа и еще 1 912 гривен — за судебную техническую экспертизу. Изъятый у него iPhoneSE вернули.

Напомним, адвокатесса Екатерина Анищенко рассказала, можно ли будет игнорировать электронные повестки от ТЦК.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что за этот год пограничники примерно 8 тысяч мужчин, которые пытались нелегально покинуть страну. Еще 3 тысячи украинцев пытались выехать по поддельным документам.