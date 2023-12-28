Участник АТО попросил его посадить за решетку, лишь бы не мобилизовали

Украинец отказался от повестки, потому что не хотел оставлять одну больную мать. На суде он заявил, что не служит с 2016 года и возвращаться в ВСУ не собирается.

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В Украине осудили мужчину, который отказался служить в ВСУ. Ранее он участвовал в АТО и уже был осужден за то, что оставил часть. Об этом известно из приговора Дубенского горрайонного суда Ровенской области от 21 декабря.

Уроженец села Збытин 17 мая отказался от получения "боевой повестки". Согласно ей мужчина должен был быть отправлен на следующий день на службу.

По данным суда, украинец стоит на учете как военнообязанный. Более того, он прошел медосмотр и был признан ВВК годным.

В назначенную ТЦК дату уклонист не явился. Это квалифицировали как уклонение от призыва. По данным суда, он "не отрицает фактические обстоятельства дела, последствия понимает, действует добровольно".

Во время судебного заседания украинец полностью признал свою вину. Он заявил, что "не желает служить, потому что у него дома останется сама мать, которая болеет".

В приговоре говорится, что от повестки мужчина отказался сознательно и 18 июня "просто работал". Законных оснований для отсрочки у него нет.

69-летняя больная мать уклониста не имеет статуса инвалидности. Однако, по данным справки из медучреждения, она "нуждается в посторонней помощи" из-за остеохондроза, протрузии и других заболеваний.

"Он не желает выполнять воинский долг и готов отбывать реальный срок наказания вместо пребывания в армии, хотя при этом мать останется одна", — передали в суде.

Уклонист является участником боевых действий и уже был осужден — за самовольное оставление службы в 2014 году. Тогда он сам "демобилизовался" домой более чем на год и вернулся в часть только в декабре 2015 года. Мужчина отбыл за это испытательный срок и с 2016 года не служит. По его словам, и "не будет".

Участника АТО приговорили к трем годам заключения.

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