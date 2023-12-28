В Украине осудили молодого переселенца, который не захотел служить в ВСУ: что произошло

Мужчина успешно прошел медосмотр и подписал повестку, но не пришел в ТЦК. Позже он объяснил, что волновался за отца.

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В Украине осудили переселенца, который не захотел служить из-за страха за отца. Об этом известно из приговора Теребовлянского районного суда Тернопольской области от 19 декабря.

Уроженец села Лозановка, имя и возраст которого неизвестны, имеет статус ВПЛ. Он стоит на учете как военнообязанный и 31 мая прошел медосмотр. ВВК признала мужчину годным и здоровым, поэтому в тот же день ему выдали под подпись "боевую повестку".

Утром 6 июня украинец должен был явиться в ТЦК, но, как указано в приговоре, "умышленно не прибыл". Это квалифицировали как уклонение от призыва.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что прошел медосмотр и получил повестку, но проигнорировал ее. Уклонист объяснил, что поступил так "по личным соображениям". По его словам, причина неявки была связана с тем, что его отец остался в оккупации.

Суд учел, что обвиняемый является "лицом молодого возраста", и назначил ему три года заключения. Кроме того, украинца обязали уплатить 2 868 гривен за почерковедческую экспертизу.

Напомним, на Волыни осудили мужчину, который уклонился от мобилизации из-за нехватки денег. Украинец заявил, что ему не хватило на проезд в ТЦК.

В соцсетях появились фейки о повестках в "Дії". В Житомирском областном ТЦК отреагировали и объяснили, кому выгодно распространение такой информации.