Россияне распространяют фейковые скриншоты повесток в "Дії" якобы от Житомирского ТЦК (фото)

В ведомстве отметили, что это еще одна информационная кампания оккупантов, которая направлена на дестабилизацию ситуации в Украине и срыв мобилизации.

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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не используют приложение "Дія" для оповещения граждан о необходимости явиться в военкомат. Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

По информации в заметке, недавно в социальных сетях начали публиковать фейковые скриншоты "повесток" в приложении "Дія", присланные якобы от Житомирского объединенного городского ТЦК.

Однако в пресс-службе заверили, что соответствующие сообщения распространяет российская пропаганда.

"В соцсетях начали распространять фейковые скриншоты повесток в Дии, которые якобы поступили от Житомирского объединенного городского ТЦК через эту платформу. Это фейк российской пропаганды, который особенно активно распространяется в Telegram-каналах врага", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в областном территориальном центре комплектования отметили, что они, как и любой другой ТЦК, не используют "Дію" для оповещения граждан.

В ведомстве отметили, что это является еще одной информационной кампанией российских оккупантов, которая направлена на дестабилизацию ситуации в Украине и срыв мобилизации.

"Служба связей с общественностью Житомирского областного ТЦК и СП призывает не поддаваться враждебной пропаганде, соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации", — добавляют в сообщении.

Кроме того, областное ТЦК добавило скриншот с фейковой повесткой в "Дії".

Залужный прокомментировал возможность вручения электронных повесток

Напомним, на брифинге 26 декабря главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что военное руководство готово использовать любой способ мобилизации, который обеспечит армию пополнением резервов.

Так, Залужный прокомментировал вопрос вручения повесток через приложение "Дія". Генерал отметил, что ВСУ и Генштаб не выступали с такой инициативой, поскольку не имеют возможности сравнить "аналоговый" и цифровой способ мобилизации.

Также напомним, 23 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ведомство рассматривает электронное оповещение военнообязанных мужчин. Умеров не дал конкретных деталей относительно электронных повесток, но заверил, что граждане Украины будут получать соответствующие приглашения явиться в военкомат.

На следующий день, 24 декабря, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что "повесток в "Дії" не будет никогда".

Напомним, 26 декабря Валерий Залужный заявил, что ВСУ необходимы кадры, боеприпасы и вооружение для продолжения активных военных операций.

Также главком ВСУ заявил, что военное командование не делало запрос о мобилизации 400-500 тысяч украинцев. Залужный отметил, что Генштаб сформировал лишь приблизительную цифру, но не назвал ее, отметив, что это — военная тайна.