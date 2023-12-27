Росіяни поширюють фейкові скриншоти повісток у "Дії" нібито від Житомирського ТЦК (фото)

У відомстві зауважили, що це ще одна інформаційна кампанія окупантів, котра спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні та зрив мобілізації.

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Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не використовують додаток "Дія" для оповіщення громадян про необхідність зʼявитися у військкомат. Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК та СП.

За інформацією у дописі, нещодавно у соціальних мережах почали публікувати фейкові скриншоти "повісток" у застосунку "Дія", надіслані нібито від Житомирського об'єднаного міського ТЦК.

Однак у пресслужбі запевнили, що відповідні повідомлення поширює російська пропаганда.

"У соцмережах почали поширювати фейкові скриншоти повісток у Дії, які ніби надійшли від Житомирського об'єднаного міського ТЦК через цю платформу. Це фейк російської пропаганди, який особливо активно розповсюджується у Telegram-каналах ворога", — пояснили у відомстві.

Крім того, в обласному територіальному центрі комплектування зазначили, що вони, як і будь-який інший ТЦК, не використовують "Дію" для оповіщення громадян.

У відомстві зауважили, що це є ще однією інформаційною кампанією російських окупантів, котра спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні та зрив мобілізації.

"Служба звʼязків з громадскістю Житомирського обласного ТЦК та СП закликає не піддаватися ворожій пропаганді, дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації", — додають у повідомленні.

Окрім того, обласне ТЦК додало скриншот із фейковою повісткою у "Дії".

Залужний прокоментував можливість вручення електронних повісток

Нагадаємо, на брифінгу 26 грудня головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що військове керівництво готове використовувати будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів.

Так, Залужний прокоментував питання вручення повісток через застосунок "Дія". Генерал зазначив, що ЗСУ і Генштаб не виступали з такою ініціативою, оскільки не мають можливості порівняти "аналоговий" і цифровий спосіб мобілізації.

Також нагадаємо, 23 грудня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що відомство розглядає електронне оповіщення військовозобов'язаних чоловіків. Умєров не дав конкретних деталей щодо електронних повісток, але запевнив, що громадяни України отримуватимуть відповідні запрошення з'явитися до військкомату.

Наступного дня, 24 грудня, віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що "повісток у "Дії" не буде ніколи".

Нагадаємо, 26 грудня Валерій Залужний заявив, що ЗСУ необхідні кадри, боєприпаси та озброєння для продовження активних військових операцій.

Також головком ЗСУ заявив, що військове командування не робило запит про мобілізацію 400-500 тисяч українців. Залужний зазначив, що Генштаб сформував лише приблизну цифру, але не назвав її, зазначивши, що це — військова таємниця.