Раді будь-якому способу: Залужний прокоментував можливість вручення електронних повісток (відео)

За словами головкому ЗСУ, командування не просило розсилати повістки військовозобов'язаним, однак якщо цей спосіб виявиться ефективним, його використовуватимуть.

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що військове керівництво готове використовувати будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів. Про це головком повідомив під час брифінгу 26 грудня.

Так, Залужний прокоментував питання вручення повісток через застосунок "Дія". Генерал зазначив, що ЗСУ і Генштаб не виступали з такою ініціативою, оскільки не мають можливості порівняти "аналоговий" і цифровий спосіб мобілізації.

"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо в результаті електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре", — заявив головком.

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За його словами, командування в цьому випадку виступає в ролі споживача послуг.

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Чи надсилатимуть повістки в "Дію"

23 грудня міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що відомство розглядає електронне оповіщення військовозобов'язаних чоловіків. Умеров не дав конкретних деталей щодо електронних повісток, але запевнив, що громадяни України отримуватимуть відповідні запрошення з'явитися до військкомату.

Наступного дня, 24 грудня, віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що "повісток у "Дії" не буде ніколи".

Нагадаємо, 26 грудня Валерій Залужний заявив, що ЗСУ необхідні кадри, боєприпаси та озброєння для продовження активних військових операцій.

Також головком ЗСУ заявив, що військове командування не робило запит про мобілізацію 400-500 тисяч українців. Залужний зазначив, що Генштаб сформував лише приблизну цифру, але не назвав її, зазначивши, що це — військова таємниця.