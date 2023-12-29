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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українець знайшов спосіб втекти від мобілізації, але все пішло не за планом: що сталось

ДПСУ, контроль на кордоні, перевірка документів, виїзд за кордон, прикордонник
Фото: avianews.com | В Україні засудили ухилянта, який хотів втікти за кордон (ілюстративне фото)

Чоловік спланував виїхати за кордон через пункт пропуску на Волині. Завдяки інтернету та "магії" фотошопу він зробив собі документ, який "звільняє" від призову.

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В Україні засудили чоловіка, який сам наділив себе відстрочкою від мобілізації. Про це відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 22 грудня.

На початку листопада 29-річний українець вирішив підробити документ, щоб "мати право" виїхати за кордон. Для цього він обрав посвідчення про відстрочку від призову.

Чоловік завантажив з інтернету фото бланка такого посвідчення та за допомогою фотошопу заповнив усі поля своїми даними. "Документ" давав йому відстрочку від мобілізації на пів року.

Зроблене в редакторі посвідчення ухилянт роздрукував на кольоровому принтері. З ним та справжнім паспортом він сподівався виїхати з України.

14 листопада українець вже проходив прикордонний контроль в пункті "Устилуг" на Волині. Він надав працівникам ДПСУ своє фальшиве посвідчення, але замість іншої країни опинився на лаві підсудних.

Чоловік "беззаперечно" визнав свою вину та погодився з фактами, які навело обвинувачення. Він згодився на винесення вироку без судового засідання та його присутності.

Суд покарав українця одразу за кількома статтями:

  • підроблення офіційного документа;
  • використання завідомо підробленого документа.

Загалом ухилянта зобов’язали сплатити 4 250 гривень штрафу та ще 1 912 гривень — за судову технічну експертизу. Вилучений у нього iPhoneSE повернули.

Нагадаємо, адвокатеса Катерина Аніщенко розповіла, чи можна буде ігнорувати електронні повістки від ТЦК.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що за цей рік прикордонники приблизно 8 тисяч чоловіків, які намагались нелегально залишити країну. Ще 3 тисячі українців намагались виїхати за підробленими документами.