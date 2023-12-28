Намагалися виїхати до Молдови та Румунії: за рік в Україні затримали близько 11 тисяч чоловіків
За даними речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, кількість чоловіків, які намагаються нелегально перетнути кордон, залежить від погодних умов. Що холодніше, то менше таких охочих.
2023 року українські прикордонники затримали близько 8 тисяч чоловіків, які намагалися перетнути кордон країни поза пунктами пропуску, і 3 тисячі тих, хто подав на пунктах пропуску підроблені документи. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі виданню "Укрінформ".
За даними спікера, в осінні місяці кількість спроб нелегального перетину кордону знизилася порівняно з попередніми періодами.
"У попередні періоди спроби нелегального перетину кордону почастішали, коли встановилися сприятливі погодні умови. Коли настане холод і піде сніг, коли місцевість стане непрохідною, тоді кількість охочих перетнути кордон зменшиться", — розповів Демченко.
Як зазначив спікер, найпоширенішими є спроби перетнути кордон України з Румунією та Молдовою. Найменше спроб зафіксовано на кордоні з Польщею.Важливо
З початку року прикордонники зафіксували близько 3 тисяч випадків перетину кордону чоловіками з підробленими документами. Найчастіше підробляли документи про непридатність до військової служби, інвалідність, а також свідоцтво багатодітного батька.
Раніше повідомлялося про те, що троє екснардепів-утікачів виїхали з України за системою "Шлях" і не повернулися під час повномасштабного вторгнення.
Також повідомлялося, що в Одеській області жінка придумала нехитру схему переправлення ухильників за кордон.