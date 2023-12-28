Намагалися виїхати до Молдови та Румунії: за рік в Україні затримали близько 11 тисяч чоловіків

За даними речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, кількість чоловіків, які намагаються нелегально перетнути кордон, залежить від погодних умов. Що холодніше, то менше таких охочих.

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2023 року українські прикордонники затримали близько 8 тисяч чоловіків, які намагалися перетнути кордон країни поза пунктами пропуску, і 3 тисячі тих, хто подав на пунктах пропуску підроблені документи. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі виданню "Укрінформ".

За даними спікера, в осінні місяці кількість спроб нелегального перетину кордону знизилася порівняно з попередніми періодами.

"У попередні періоди спроби нелегального перетину кордону почастішали, коли встановилися сприятливі погодні умови. Коли настане холод і піде сніг, коли місцевість стане непрохідною, тоді кількість охочих перетнути кордон зменшиться", — розповів Демченко.

Як зазначив спікер, найпоширенішими є спроби перетнути кордон України з Румунією та Молдовою. Найменше спроб зафіксовано на кордоні з Польщею.

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Прикордонники впіймали 16 утікачів: яку схему вигадали ухилянти (фото, відео)

З початку року прикордонники зафіксували близько 3 тисяч випадків перетину кордону чоловіками з підробленими документами. Найчастіше підробляли документи про непридатність до військової служби, інвалідність, а також свідоцтво багатодітного батька.

Раніше повідомлялося про те, що троє екснардепів-утікачів виїхали з України за системою "Шлях" і не повернулися під час повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що в Одеській області жінка придумала нехитру схему переправлення ухильників за кордон.