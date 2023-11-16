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На Одещині ухилянти платили за фіктивний шлюб із жінками з інвалідністю (фото)

переправлення за кордон, ухилення від мобілізації, війна в Україні
Фото: МВС | На Одещині викрито схему з переправлення ухилянтів за кордон

Незаконну схему організувала 34-річна жінка, вона самостійно підшуковувала ухилянтів та жінок з інвалідністю, які погоджувалися укладати фіктивний шлюб.

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В Одеській області правоохоронці викрили чергову схему, за допомогою якої ухилянти втікали з України. На цей раз чоловіки укладали фіктивні шлюби із жінками з інвалідністю. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією слідства, незаконну схему організувала 34-річна мешканка Одеської області. Вона сама підшукувала ухилянтів та пропонувала допомогу у виїзді за кордон. Також вона шукала жінок з потрібною групою інвалідністю віком від 18 до 57 років, які за гроші погодяться укласти фіктивний шлюб. За свої послуги організаторка брала з військовозобов'язаних чоловіків 4,5 тис. доларів.

ухилення від мобілізації, переправлення чоловіків за кордон Fullscreen
Фото: МВС
ухилення від мобілізації, переправлення чоловіків за кордон Fullscreen
Фото: МВС
ухилення від мобілізації, переправлення чоловіків за кордон Fullscreen
Фото: МВС
ухилення від мобілізації, переправлення чоловіків за кордон Fullscreen
Фото: МВС
ухилення від мобілізації, переправлення чоловіків за кордон Fullscreen
Фото: МВС
ухилення від мобілізації, переправлення чоловіків за кордон
ухилення від мобілізації, переправлення чоловіків за кордон
ухилення від мобілізації, переправлення чоловіків за кордон
ухилення від мобілізації, переправлення чоловіків за кордон
ухилення від мобілізації, переправлення чоловіків за кордон

У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції кажуть, що фіктивна дружина перетинала кордон України разом із ухилянтом. Невдовзі вона поверталася в Україну де через деякий час розлучалася із чоловіком.

Правоохоронці затримали зловмисницю під час отриманні коштів за допомогу в укладанні фіктивного шлюбу. Під час обшуків у підозрюваних виявили висновки комісій про надання інвалідності, свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та договори.

Зазначається, що організаторці схеми та жінці з інвалідністю, яка погодилася укласти фіктивний шлюб повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон. Їм загрожує ув'язнення на термін від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон

Через дію воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Втім дехто з чоловіків таки може виїхати з України. Зокрема, право на виїзд за кордон мають багатодітні батьки, особи, які супроводжують осіб з інвалідністю або батьки чи опікуни, які доглядають за людиною з інвалідністю.

Окрім того, виїжджати з України можуть військовозобов’язані чоловіки, які внесені у систему "Шлях", мають бронювання від Мінекономіки або за станом здоров’я знятті з військового обліку. Також перетнути кордон на виїзд з України мають право чоловіки з інвалідністю, або ті, у кого інвалідність має дружина.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали чоловіка, який хотів незаконно виїхати з України. Він три дні блукав горами, втім він заблукав та зв’язався із рятувальниками.

Також 2 листопада в СБУ повідомляли, що затримали зловмисників, які за допомогою карети швидкої допомоги доставляли військовозобов’язаних чоловіків до кордону. Там їх зустрічав спільник організаторів схеми та допомагав втікати з України лісовими стежками.