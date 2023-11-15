Хотів побачити кохану: на Закарпатті затримали ухилянта, який три дні блукав горами

В Держприкордонслужбі зазначили, що наміри чоловіка не дали результатів, тому він вирішив особисто звʼязатися із рятувальниками. Зрештою громадянина відшукали за 6 км від кордону.

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На Закарпатті чоловік три дні блукав горами, аби знайти та незаконно перетнути кордон із Румунією. Про це 15 листопада повідомили в Державній прикордонній службі України.

Однак, в ДПСУ зазначили, що наміри не дали результатів, тому громадянин вирішив особисто звʼязатися із рятувальниками.

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"Зрештою його відшукали у місцині за 6 кілометрів до кордону", — йдеться у повідомленні служби.

Як зʼясували прикордонники, громадянин прямував до Сполучених Штатів Америки, аби зустрітися із коханою, та обрав для цього "слизьку доріжку".

Порушника, за інформацією ДПСУ, притягнули до адміністративної відповідальності, а справу скерували до суду.

Нагадаємо, раніше у Державній прикордонній службі України повідомили, що на Закарпатті затримали місцеву жительку, яка організувала схему з незаконного перетину кордону для ухилянтів. Разом із нею працювали ще троє людей, двоє з яких — неповнолітні. Фігурантам вже оголосили про підозру.

Окрім того, у вересні на Закарпатті викрили зловмисників, які допомагали чоловікам втікати з України через річку Тиса. Організував незаконну схему мешканець Івано-Франківщини, за свої послуги він просив 5,5 тис. доларів.

Також 2 листопада правоохоронці повідомили про затримання угруповання, яке за допомогою карет швидкої допомоги доставляло ухилянтів до кордону в Одеській області та допомагало покинути Україну лісовими стежками.