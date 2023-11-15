Хотел увидеть любимую: на Закарпатье задержали уклониста, который три дня бродил по горам

В Госпогранслужбе отметили, что намерения мужчины не дали результатов, поэтому он решил лично связаться со спасателями. В итоге гражданина отыскали в 6 км от границы.

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На Закарпатье мужчина три дня бродил по горам, чтобы найти и незаконно пересечь границу с Румынией. Об этом 15 ноября сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Однако, в ГПСУ отметили, что намерения не дали результатов, поэтому гражданин решил лично связаться со спасателями.

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"В конце концов его нашли в местности за 6 километров до границы", — говорится в сообщении службы.

Как выяснили пограничники, гражданин направлялся в Соединенные Штаты Америки, чтобы встретиться с любимой, и выбрал для этого "скользкую дорожку".

Нарушителя, по информации ГПСУ, привлекли к административной ответственности, а дело направили в суд.

Напомним, ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что на Закарпатье задержали местную жительницу, которая организовала схему по незаконному пересечению границы для уклонистов. Вместе с ней работали еще три человека, двое из которых — несовершеннолетние. Фигурантам уже объявили о подозрении.

Кроме того, в сентябре на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые помогали мужчинам бежать из Украины через реку Тиса. Организовал незаконную схему житель Ивано-Франковской области, за свои услуги он просил 5,5 тыс. долларов.

Также 2 ноября правоохранители сообщили о задержании группировки, которая с помощью карет скорой помощи доставляла уклонистов к границе в Одесской области и помогала покинуть Украину лесными тропами.