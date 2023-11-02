На Закарпатті ухилянти намагались втекти до Румунії на дитячих надувних колах (відео)

Переправитись у сусідню країну чоловікам допомагали двоє підлітків, які за винагороду погодилися провести їх до річки та показати напрям руху у Румунію.

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На Закарпатті затримали мешканця Сумщини та Кіровоградської області, які на надувних колах хотіли переплисти річку Тису та втекти з України. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Виявили чоловіків за 100 метрів від держкордону, коли ті рухалися у напрямку річки з надувними колами для плавання у руках.

Разом із чоловіками прикордонники також затримали двох неповнолітніх хлопців 15 та 16 років, які за винагороду проводили ухилянтів до річки. Підлітки розповіли, що за 100 доларів вони погодилися провести їх до річки Тиса та вказати напрям руху у Румунію.

За таке переправлення через кордон ухилянти мали заплатити організатору схеми 5 тис. доларів та 3,5 тис. доларів. Зазначається, що особу організатора вже встановлено, також про факт вчинення злочину повідомлено поліцію.

Варто додати, що чоловіки призовного віку систематично намагаються втекти з України через річку Тису. Однак не завжди така спроба втечі завершується позитивно. Так, за даними Держприкордонної служби від 24 лютого 2022 року зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків, які намагалися переплисти річку Тису та втекти до Угорщини й Румунії.

Довідка: Тиса є найбільшою лівою притокою Дунаю. Вона протікає у межах Закарпатської області України, Угорщини, Сербії та частково по кордону між Україною і Румунією та між Угорщиною і Словаччиною. Загальна довжина річки у межах України становить 201 км, а площа басейну – 11,3 тис. км кв.

Річка Тиса, Закарпатська область Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Нагадаємо, у вересні на Закарпатті викрили зловмисників, які допомагали чоловікам втікати з України через річку Тиса. Організував незаконну схему мешканець Івано-Франківщини, за свої послуги він просив 5,5 тис. доларів.

Також 2 листопада правоохоронці повідомили про затримання угруповання, яке за допомогою карет швидкої допомоги доставляло ухилянтів до кордону в Одеській області та допомагало покинути Україну лісовими стежками.