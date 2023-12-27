Екснардепи виїхали з України за системою "Шлях" і не повернулися: що відомо, — ЗМІ (фото)

Розслідувачі виявили, хто з колишніх парламентарів придбав підроблені документи, а хто обдурив реальних волонтерів.

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Троє колишніх народних депутатів Сергій Кацуба, Олександр Третьяков та Олександр Зац втекли з України за системою "Шлях" під час повномасштабного вторгнення Росії, вдавши із себе волонтерів. Про це повідомляє NGL.media у своєму новому розслідуванні.

За інформацією видання, що досліджує списки чоловіків, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали з України й більше не повернулися, усіх нардепів-втікачів об’єднує те, що вони змогли перетнути кордон по системі "Шлях" під виглядом волонтерів, які їдуть по гуманітарну допомогу.

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Mercedes-Benz із "фамільними номерами"

Уся родина колишнього народного депутата України VII скликання, члена "Партії регіонів" Сергія Кацуби має прикметну комбінацію цифр 0001 на своїх авто. Тож їх можна назвати "фамільними номерами", зазначають розслідувачі.

6 липня 2022 року пункт пропуску "Угринів" на українсько-польському кордоні перетнув і новенький Mercedes-Benz GLE 350D з номерними знаками КІ0001РІ самого Кацуби.

Сергій Кацуба Фото: Відкриті джерела

"Це прізвище було доволі відомим у часи Януковича – брати Сергій та Олександр Кацуби по черзі обіймали керівні посади у "Нафтогазі України", а Сергій Кацуба також обирався народним депутатом від забороненої нині "Партії регіонів". Після Революції гідності обидва брати стали фігурантами численних кримінальних справ про розкрадання у "Нафтогазі", зокрема — через сумнозвісну схему з "вишками Бойка", — додають розслідувачі.

Згідно з відповіддю Мінінфраструктури, надати дозвіл на виїзд Кацуби клопотав не благодійний фонд чи громадська організація, а приватна комерційна компанія — київське ТОВ "Мікс Тревел Групп ЛТД".

Де наразі перебуває Сергій Кацуба встановити не вдалося.

Депутат парламенту Олександр Третьяков втік до Парижа

"Волонтер"-утікач

Ще один колишній депутат парламенту Олександр Третьяков ще в березні-квітні минулого року розповідав, що завозить з-за кордону автомобілі для ЗСУ, передає захисникам бронежилети, шоломи та рації.

Жодного звіту від Третьякова щодо надання допомоги Силам оборони не надійшло й досі, зазначають журналісти.

За даними джерел NGL в Держприкордонній службі, Третьяков виїхав з України 19 квітня 2022 року. До системи "Шлях" його внесла Львівська обласна військова адміністрація. Проте у самій ЛОВА цей факт двічі заперечували й знайшли необхідні документи лише з третьої спроби.

Третьяков опинився в системі "Шлях" за сприянням громадської організації "Народна самооборона Львівщини". За словами голови організації Артема Хмиза, Третьяков обдурив львівських волонтерів і не повернувся до України.

Третьяков писав, що насправді він не жив в Україні ще задовго до початку війни, проте повернувся в березні й знову виїхав у квітні, також повідомляв, що він допомагає Україні.

"Я з ним спілкувався. Я йому пояснив, що він створив проблеми цим своїм виїздом і нашій організації, яка раніше не мала таких проблем, і що його статус не дозволяв би йому такого робити", — розповів Артем Хмиз.

Зазначимо, ексвласник холдингу "Главред–медіа" Олександр Третьяков був народним депутатом Верховної Ради України IV, V, VI, VIII скликань. Колишній мажоритарник від БПП, за словами журналістів-розслідувачів та ексзаступниці голови Антимонопольного комітету Агії Загребельської лобіював інтереси операторів "Української національної лотереї".

Народний депутат Олександр Зац

Зац узяв участь у конгресі ЄС з настільного тенісу та не повернувся

Журналісти дослідили, що колишній народний депутат України V скликання, обраний від "Партії регіонів", Олександр Зац брав участь у конгресі Європейського союзу з настільного тенісу, що 2022 року відбувся у німецькому Мюнхені.

Як виявили розслідувачі, допомогла виїхати 47-річному Зацу громадська організація "Українська націонал-патріотична молодь" зі Львова. Саме ця організація двічі надсилала Херсонській ОВА звернення з проханням надати йому дозвіл на перетин кордону. В телефонних розмовах з NGL.media її голова Петро Рапіта згадав про співпрацю з Зацом лише з другої спроби. За його словами, той справді виїхав від них, але нібито повертався і привозив тактичні речі для військових.

Сам Олександр Зац не відповів на телефонні дзвінки й повідомлення журналістів.

Тим часом на Одещині жінка вигадала нехитру схему переправлення ухилянтів за кордон.

Нагадаємо, у Львові військкоми насильно "мобілізували" паркувальника просто з робочого місця. Група представників військкомату з'явилася на робочому місці одного з потенційних мобілізованих і вивела його буквально під руки в невідомому напрямку.