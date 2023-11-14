У Львові військкоми насильно "мобілізували" паркувальника просто з робочого місця, — ЗМІ (відео)

У військкоматі кажуть, що представники ТЦК мають право приходити на місце роботи до працівників, а якби керівництво установ подавало списки ухилянтів, тоді подібних випадків не траплялося б.

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У Львові семеро працівників ТЦК та СП силою забрали до лав ЗСУ паркувальника, який перебував на робочому місці. Відео "мобілізації" оприлюднило в мережі видання "Чернівецький промінь".

На опублікованих кадрах видно, як група представників військкомату з'явилася на робочому місці одного з потенційних мобілізованих і вивела його буквально під руки в невідомому напрямку.

Як повідомляє ТСН з посиланням на працівників "Львівавтодору", інцидент із військкомами у Львові стався 10 листопада. "Мобілізований" був працівник "Львівавтодору", який працює паркувальником.

Що кажуть у Львівському ТЦК

У пресслужбі Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки розповіли, що про цей випадок наразі нічого не знають, пише видання "Еспресо. Захід".

"Не коментуємо і не маємо такої інформації. У нас такого не було. На цей момент нам відомо лише про один факт, і ми вже подали інформацію про це в соцмережах. Нехай організації надають списки ухилянтів, тоді подібних випадків не траплялося б. Працівники ТЦК мають право приходити на місце роботи до працівників" – додали у пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, що у Житомирі 8 листопада до правоохоронців із заявою про побиття звернувся працівник ТЦК та СП і заявив про побиття невідомим чоловіком.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині чоловік вплав намагався втекти від військкомів. Витівка чоловіка розсмішила представників військкомату.