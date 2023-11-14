Во Львове военкомы насильно "мобилизовали" парковщика прямо с рабочего места, — СМИ (видео)

В военкомате говорят, что представители ТЦК имеют право приходить на место работы к работникам, а если бы руководство учреждений подавало списки уклонистов, тогда подобных случаев не случалось бы.

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Во Львове семеро работников ТЦК и СП силой забрали в ряды ВСУ парковщика, который находился на рабочем месте. Видео "мобилизации" обнародовало в сети издание "Черновицкий луч".

На опубликованных кадрах видно, как группа представителей военкомата появилась на рабочем месте одного из потенциальных мобилизованных и вывела его буквально под руки в неизвестном направлении.

Как сообщает ТСН со ссылкой на работников "Львовавтодора", инцидент с военкомами во Львове произошел 10 ноября. "Мобилизованым" был работник "Львовавтодора", который работает парковщиком.

Что говорят во Львовском ТЦК

В пресс-службе Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки рассказали, что об этом случае пока ничего не знают, пишет издание "Еспресо. Захід".

"Не комментируем и не имеем такой информации. У нас такого не было. На данный момент нам известно только об одном факте, и мы уже подали информацию об этом в соцсетях. Пусть организации предоставляют списки уклонистов, тогда подобных случаев не случалось бы. Работники ТЦК имеют право приходить на место работы к работникам", — добавили в пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП.

Напомним, что в Житомире 8 ноября в милицию с заявлением об избиении обратился работник ТЦК и СП и заявил об избиении неизвестным мужчиной.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине мужчина вплавь пытался убежать от военкоматов. Выходка мужчины рассмешила представителей военкомата.