Ухилянти під прикриттям спортсменів? Як виїжджають з України на турніри та збори

Українські спортсмени мають право виїжджати за кордон на змагання та збори навіть під час війни. Але якщо не встигнути повернутися у визначений термін — запишуть в ухилянти. Фокус з'ясовував, чи можуть поїздки на турніри і збори перетворитися на спосіб ухилення від служби в ЗСУ і які санкції передбачені за неповернення спортсменів.

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Українські спортсмени виїжджають із країни під час війни для участі в змаганнях і зборах. Законодавчо їм дозволено перебувати за кордоном не більше 30 днів, але частина з них порушують зобов'язання.

Міністерство молоді та спорту України нещодавно склало список ухилянтів і до нього потрапили футболісти Артем Довбик, Михайло Мудрик, Анатолій Трубін та Ілля Забарний. Серед порушників були також шахісти Олександр Арещенко, Павло Ельянов та Юрій Криворучко.

Показовою стала історія українського учасника вуличного рибальського чемпіонату Артура Білана. Виїхавши на чемпіонат світу в Італії, він вирішив не повертатися в Україну і прямо визнав, що не бажає бути призваним на війну.

Загальна статистика свідчить, що представники багатьох видів спорту отримують дозвіл на виїзд з України для участі в змаганнях, зборах і турнірах. Із 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2023 року виїжджали 4364 спортсмени і тренери з олімпійських видів спорту, повідомило Міністерство молоді та спорту України у відповідь на запит Фокуса.

Багато людей виїжджало з України у складі делегації спортивних збірних

Крім цього, 3104 спортсмени і 1590 тренерів із 93 неолімпійських видів спорту покинули країну після початку російського вторгнення.

Не повернулися в Україну з різних причин 247 спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту та 49 спортсменів і 13 тренерів з неолімпійських. Мінспорту і спортивні федерації погрожують ухилянтам виключенням зі складу національних збірних і позбавленням спортивних звань.

Федерації "вирішують". Як спортсмену виїхати з України

Спортсмени виїжджають з України за наказом Мінспорту про комплектацію національної збірної з відповідного виду спорту.

"Список спортсменів рекомендує профільна федерація, а міністр або його заступники підписують розпорядження на виїзд. Далі міністерство просить Держприкордонслужбу сприяти виїзду. Таким чином, виїжджають представники національних збірних усіх видів спорту, за якими проводяться міжнародні змагання", — пояснює Фокусу виконувач обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін.

Спортсменів випускають і на аматорські турніри, додав він. Наприклад, якщо змагання з ММА (змішаних єдиноборств), то спортсмени особисто просили міністра спорту випустити їх із країни.

Єдиноборства представлені по суті окремими видами спорту, але спортсмени виїжджають через одну централізовану федерацію.

"Це як в автоспорті або плаванні. Є дрифтинг, ралі та шосейні перегони, але всі вони підпорядковуються Автомобільній Федерації України. Синхронне плавання, водне поло, стрибки у воду підпорядковуються Федерації плавання України", — продовжує Пронін.

Футболісти виїжджали з країни за спрощеною процедурою. Як стверджує в.о. президента федерації, це відбувалося через те, що в ексглави Мінспорту Володимира Гутцайта були "свої домовленості" з президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком.

Пронін каже, що рік не міг домогтися виїзду за кордон для збірної з легкої атлетики.

Чи можна "забронювати" спортсмена?

Вимоги щодо термінів перебування у спортивній федерації, або занять певним видом спорту для виїзду на закордонний турнір відсутні. Спортсмену потрібно просто заявитися на змагання від національної збірної.

"Багато виїжджало людей у складі делегації збірної, які не є спортсменами — масажисти, фізіотерапевти, особисті тренери, віцепрезиденти федерації, представники зв'язків зі ЗМІ та інші. Мінспорту ж розглядає кожну ситуацію персонально, дозвіл видають на групу", — каже Пронін.

Футбольні, хокейні та баскетбольні клуби можуть також забронювати спортсменів і допоміжний персонал як звичайних працівників за стандартною процедурою бронювання. Клубу необхідно для цього платити податки та офіційні зарплати, каже юрист адвокатського об'єднання "Юридична компанія АРЕС" Євген Промський.

При цьому багато відомих спортсменів отримують військові посади і звання. Наприклад, Жан Беленюк має звання старшого лейтенанта ЗСУ.

"Такі люди проходять "умовну" службу, представляючи Україну в спорті... У будь-якому разі для виїзду з країни спортсменові треба пройти кілька погоджень. Самовільно подати заявку на чемпіонат, отримати від його організаторів підтвердження і виїхати — неможливо", — коментує юрист.

Промський також допускає теоретичне існування корупційної складової в Мінспорті під час формування списків на виїзд.

Нагадаємо, у квітні цього року стало відомо, що на Донбасі у віці 42 роки загинув багаторазовий чемпіон України з веслування Олександр Дикий.

Фокус у березні писав про загибель під Бахмутом українського легкоатлета Романа Поліщука. Спортсмен вступив до лав ЗСУ в перші дні повномасштабної війни і служив у 206-му батальйоні 241-ї бригади.