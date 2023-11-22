Уклонисты под прикрытием спортсменов? Как выезжают из Украины на турниры и сборы

Украинские спортсмены имеют право выезжать за границу на соревнования и сборы даже во время войны. Но если не успеть вернуться в положенный срок — запишут в уклонисты. Фокус выяснял, могут ли поездки на турниры и сборы превратиться в способ уклонения от службы в ВСУ и какие санкции предусмотрены за невозвращение спортсменов.

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Украинские спортсмены выезжают из страны во время войны для участия в соревнованиях и сборах. Законодательно им разрешено пребывать за границей не более 30 дней, но часть из них нарушают обязательства.

Министерство молодежи и спорта Украины недавно составило список уклонистов и в него попали футболисты Артем Довбик, Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Илья Забарный. Среди нарушителей были также шахматисты Александр Арещенко, Павел Эльянов и Юрий Криворучко.

Показательной стала история украинского участника уличного рыболовного чемпионата Артура Билана. Выехав на чемпионат мира в Италии, он решил не возвращаться в Украину и прямо признал, что не желает быть призванным на войну.

Общая статистика свитетельствует, что представители многих видов спорта получают разрешение на выезд из Украины для участия в соревнованиях, сборах и турнирах. С 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года выезжали 4364 спортсмена и тренера по олимпийским видам спорта, сообщило Министерство молодежи и спорта Украины в ответ на запрос Фокуса.

Много людей выезжало из Украины в составе делегации спортивных сборных

Кроме этого, 3104 спортсмена и 1590 тренеров по 93 неолимпийским видам спорта покинули страну после начала российского вторжения.

Не вернулись в Украину по разным причинам 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским. Минспорта и спортивные федерации грозят уклонистам исключением из состава национальных сборных и лишением спортивных званий.

Федерации "решают". Как спортсмену выехать из Украины

Спортсмены выезжают из Украины по приказу Минспорта о комплектации национальной сборной по соответствующему виду спорта.

"Список спортсменов рекомендует профильная федерация, а министр или его заместители подписывают распоряжение на выезд. Далее министерство просит Госпогранслужбу содействовать выезду. Таким образом, выезжают представители национальных сборных всех видов спорта, по которым проводятся международные соревнования", — объясняет Фокусу исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин.

Спортсменов выпускают и на аматорские турниры, добавил он. Например, если соревнования по ММА (смешанным единоборствам), то спортсмены лично просили министра спорта выпустить их из страны.

Единоборства представлены по сути отдельными видами спорта, но спортсмены выезжают через одну централизованную федерацию.

"Это как в автоспорте или плаванье. Есть дрифтинг, ралли и шоссейные гонки, но все они подчиняются Автомобильной Федерации Украины. Синхронное плаванье, водное поло, прыжки в воду подчиняются Федерации плавания Украины", — продолжает Пронин.

Футболисты выезжали из страны по упрощенной процедуре. Как утверждает и.о. президента федерации, это происходило потому, что у экс-главы Минспорта Владимира Гутцайта были "свои договоренности" с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко.

Пронин говорит, что год не мог добиться выезда за границу для сборной по легкой атлетики.

Можно ли "забронировать" спортсмена?

Требования о сроках пребывания в спортивной федерации, или занятиях определенным видом спорта для выезда на заграничный турнир отсутствуют. Спортсмену нужно просто заявиться на соревнования от национальной сборной.

"Много выезжало людей в составе делегации сборной и не являются спортсменами — массажисты, физиотерапевты, личные тренеры, вице-президенты федерации, представители связей со СМИ и прочие. Минспорта же рассматривает каждую ситуацию персонально, разрешение выдают на группу", — говорит Пронин.

Футбольные, хоккейные и баскетбольные клубы могут также забронировать спортсменов и вспомогательный персонал как обычных работников по стандартной процедуре бронирования. Клубу необходимо для этого платить налоги и официальные зарплаты, говорит юрист адвокатского объединения "Юридическая компания АРЕС" Евгений Промский.

При этом многие известные спортсмены получают военные должности и звания. К примеру, Жан Беленюк имеет звание старшего лейтенанта ВСУ.

"Такие люди проходят "условную" службу, представляя Украину в спорте… В любом случае для выезда из страны спортсмену надо пройти несколько согласований. Самовольно подать заявку на чемпионат, получить от его организаторов подтверждение и выехать — невозможно", — комментирует юрист.

Промский также допускает теоретическое существование коррупционной составляющей в Минспорте при формировании списков на выезд.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что на Донбассе в возрасте 42 года погиб многократный чемпион Украины по гребле Александр Дикий.

Фокус в марте писал о гибели под Бахмутом украинского легкоатлета Романа Полищука. Спортсмен вступил в ряды ВСУ в первые дни полномасштабной войны и служил в 206-м батальоне 241-й бригады.