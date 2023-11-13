"Це моє життя": український спортсмен не повернувся після чемпіонату в Європі через мобілізацію

За словами учасника чемпіонату з вуличної риболовлі Артура Білана, у нього 2 повістки в ТЦК і немає можливості "вирішити питання", а його дружина не хоче жити в постійному стресі в Україні.

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Український учасник вуличного риболовного чемпіонату Артур Білан вирішив не повертатися додому після Чемпіонату світу в Італії, щоб ухилитися від двох повісток на мобілізацію. Про це 13 листопада повідомив лідер української команди Данило Лясов на своїй Facebook-сторінці.

Згідно з опублікованим листуванням, спортсмен заявив, що ухвалив рішення залишитися в Європі, щоб возз'єднатися з братом, якого давно не бачив, а також, щоб дружина з маленькою дитиною не жили "в постійному стресі".

Артур Білан і його брат на змаганнях

Як Білан пояснив свій вчинок

Білан, виправдовуючи своє рішення, висловив занепокоєння з приводу можливих наслідків повернення, вказавши на дві повістки, з якими він не має можливості "вирішити питання".

"А ми хочемо жити! Тим більше ми з братом не бачимося і можемо не побачитися! Це важко! Так що я, звичайно, розумію, що моя кар'єра в Україні закінчена, але це моє життя і мені в ньому жити, і я сам собі суддя!" — написав спортсмен-утікач.

Лясов прокоментував рішення свого колишнього партнера по команді, зазначивши, що Білан ухвалив це "важке рішення" після невдалого виступу на Чемпіонаті світу, поки інші члени команди відпочивали перед поверненням додому.

Реакція Держприкордонслужби

Зазначимо, що на момент написання матеріалу в Державній прикордонній службі України не коментували втечу українського спортсмена.

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