Прикордонники упіймали 16 втікачів: яку схему вигадали ухилянти (фото, відео)

За інформацією оперативних співробітників прикордонного загону, ухилянти намагалися перетнути кордон як групами, так і по одному.

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За одну добу прикордонники Чопського загону затримали 16 громадян України, які намагалися у незаконний спосіб перетнути кордон України зі Словаччиною. Тринадцятеро з них прямували двома групами, інші троє йшли по одному. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За заявою прикордонників, групу чоловіків затримали на околиці населеного пункту Дубриничі Ужгородського району.

"Правоохоронці зупинили легковий автомобіль української реєстрації, який прямував у бік Словаччини. У ньому перебували вісім чоловіків призовного віку, які виявилися жителями Закарпаття", — йдеться у звіті.

Водій легковика погодився за грошову винагороду доправити до кордону своїх односельчан і сприяти у їх переправленні на територію Словаччини. Під час затримання він намагався втекти, однак військовослужбовці його зупинили.

Водій легковика погодився за грошову винагороду доправити до кордону своїх односельчан-ухилянтів

Іншу групу із чотирьох закарпатців зупинили на ділянці відповідальності відділення "Паладь Комарівці". Затримати порушників вдалося також завдяки випереджувальній інформації оперативників. У вказаний ними район вислали додаткові наряди, які виявили групу чоловіків за кількасот метрів від держрубежу.

За одну добу прикордонники Чопського загону затримали 16 громадян України

Ще трьох правопорушників затримали у ході здійснення перевірочних заходів прикордонні наряди на ділянці відповідальності відділів "Ужгород" та "Новоселиця". Один з чоловіків хотів дістатися Словаччини поза пунктами пропуску, двоє інших перебували у прикордонні без документів, що посвідчують особу.

"Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали в адміністративному порядку. Їх притягнули до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"", — додали прикордонники.

Нагадаємо, троє екснардепів-втікачів виїхали з України за системою "Шлях" і не повернулися під час повномасштабного вторгнення.

Також відомо про вигадку утікачів на Одещині. Там жінка вигадала нехитру схему переправлення ухилянтів за кордон.