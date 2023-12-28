Пытались выехать в Молдову и Румынию: за год в Украине задержали около 11 тысяч мужчин

По данным спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, количество мужчин, которые пытаются нелегально пересечь границу, зависит от погодных условий. Чем холоднее, тем меньше таких желающих.

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В 2023 году украинские пограничники задержали около 8 тысяч мужчин, пытавшихся пересечь границу страны вне пунктов пропуска, и 3 тысячи подавших на пунктах пропуска поддельные документы. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию "Укринформ".

По данным спикера, в осенние месяцы количество попыток нелегального пересечения границы снизилось по сравнению с предыдущими периодами.

"В предыдущие периоды попытки нелегального пересечения границы участились, когда установились благоприятные погодные условия. Когда наступит холод и пойдет снег, когда местность станет непроходимой, тогда количество желающих пересечь границу уменьшится", — рассказал Демченко.

Как отметил спикер, наиболее распространены попытки пересечь границу Украины с Румынией и Молдовой. Менее всего попыток зафиксировано на границе с Польшей.

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Пограничники поймали 16 беглецов: какую схему придумали уклонисты (фото, видео)

С начала года пограничники зафиксировали около 3 тысяч случаев пересечения границы мужчинами с поддельными документами. Чаще всего подделывались документы о непригодности к военной службе, инвалидности, а также свидетельство многодетного отца.

Ранее сообщалось о том, что трое беглых экс-нардепов выехали из Украины по системе "Шлях" и не вернулись во время полномасштабного вторжения.

Также сообщалось, что в Одесской области женщина придумала нехитрую схему переправки уклонистов за границу.